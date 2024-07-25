颱風天大淹水！專家示警「打掃要穿雨鞋」 避免感染鉤端螺旋體病
凱米颱風挾帶豐沛雨量襲台，全台多處地區及道路積水，這次以南台灣最為嚴重，高雄市衛生局就提醒，民眾務必加強環境整頓，並做好「清除、清潔、消毒」防疫措施，清理家園不要赤腳或是穿拖鞋，才能避免感染「鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風」。
記者周淑萍/綜合報導
颱風帶來的強風豪雨，讓整個南台灣幾乎都泡在水裡，民眾在颱風過後該如何清理家園，高雄市衛生局提醒「清、清、消」 防疫步驟不可少。
🟡清除病媒蚊孳生源
民眾應該在災後48小時內主動巡視居家環境，並落實「巡、倒、清、刷」，如地下室積水未退，儘速抽水或先投放漂白水，不讓病媒蚊有機可趁。
🟡清理家園勿赤腳及穿拖鞋
颱風過後，民眾清理家園時，務必穿著雨鞋或防水長靴，還要配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物，像是鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，藉此預防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。
🟡消毒後再蓄水
若住宅的蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用或飲用包裝水。同時廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍擦拭。如果無法取得肥皂和清水時，可以使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手，以降低疾病感染的風險。