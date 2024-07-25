丁海寅、庭沼珉新戲《媽媽朋友的兒子》預告出爐 追劇資訊一次看
Netflix今年繼《淚之女王》後，宣布推出《媽媽朋友的兒子》作為下半年主打韓劇，找來丁海寅、庭沼珉主演，前導海報、預告、播出資訊一併公開，平台信誓旦旦表示「勢必會再度撩起全球觀眾的心」。
記者陳雅蘭／綜合報導
《媽媽朋友的兒子》由《海岸村恰恰恰》導演柳濟元和編劇申夏恩聯手打造，描述裴石榴（庭沼珉 飾）在歷經一系列失敗後重新開始生活。她恰巧遇到韓國知名的年輕建築師崔承效（丁海寅 飾），結果崔承效正是她媽媽好友的兒子。由於2人母親的關係，他們有著尷尬的童年記憶。好久不見的他們再次以成年人的身分相遇並擦出火花，也因為「小時候的黑歷史」發生各種「尷尬時刻」。
預告中，開頭以丁海寅套上白襯衫「展露結實身材」亮相；下1秒即出現他跟裴石榴（庭沼珉 飾）相遇的場景，他們腦海中閃過小時候的種種回憶與黑歷史，崔承效還說：「她是我人生中遇見的第一個瘋子。」他們不論從小到大，只要碰在一起準沒好事發生。裴石榴被朋友問與崔承效是什麼關係，她只淡淡回答：「他只是我媽媽朋友的兒子。」
《媽媽朋友的兒子》是一段從冤家變戀人的故事，觀眾也很期待《D.P：逃兵追緝令》的丁海寅碰上《還魂》庭沼珉之間的化學反應。
《媽媽朋友的兒子》播出資訊
類 型：浪漫喜劇
導 演：柳濟元
編 劇：申夏恩
主 演：丁海寅（飾演：崔承效）、庭沼珉（飾演：裴石榴）
開播日：2024年8月17日－2024年10月6日（預計）
集 數：16
收 看：tvN、TVING、Netflix（每週六、日晚間跟播）