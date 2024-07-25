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凱米重創南台灣慘變「水世界」　國軍投入兩棲突擊車救災

▲凱米颱風夾帶暴雨炸南台灣，第四作戰區配合地方政府救災需要，協助山區當地村民撤離，移往安全的地方。（圖／第四作戰區提供）
▲凱米颱風夾帶暴雨炸南台灣，第四作戰區配合地方政府救災需要，協助山區當地村民撤離，移往安全的地方。（圖／第四作戰區提供）

記者呂炯昌／台北報導

凱米颱風帶來狂風豪雨，南台灣高雄與台南自24日深夜雨勢不停，今（25）日多處傳出積淹水災情，慘變「水世界」。第四作戰區表示，協助危險潛勢區的村落堆置沙包，及協助當地村民撤離，移往安全的地方，並已完成AAV7兩棲突擊車、膠舟等3類27項3,150件裝備之調度，後續視地方政府需求全力投入救災，儘速恢復居民正常生活。

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第四作戰區表示，颱風「凱米」通過台灣本島，但其帶來的豐沛雨量對南部地區的影響較大，第四作戰區配合地方政府救災需要，預置兵力均已到達支援地區，協助危險潛勢區的村落堆置沙包，及協助當地村民撤離，移往安全的地方。

第四作戰區表示，接獲地方政府申請需求，數名官兵即挺進山區，協助村民撤離至安全收容處所；部分長者因長期臥病在床、行動不便，在官兵及地方村民協助下，平安撤離，展現國軍官兵「聞聲救苦、苦民所苦」的精神。

第四作戰區指出，依據中央氣象署預報，颱風所帶進的西南氣流對高雄、屏東的影響會持續至深夜，第四作戰區已完成AAV7兩棲突擊車、膠舟等3類27項3,150件裝備之調度，後續視地方政府需求全力投入救災，儘速恢復居民正常生活。

▲AAV7兩棲突擊車。（圖／記者呂炯昌攝）
▲AAV7兩棲突擊車。（資料照／記者呂炯昌攝）

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