泰國房市大海嘯！銷售量大減54%　成12年新紀錄

曼谷房市今年第二季銷售狀況不理想，銷售量相較去年同期降低54%，泰國公寓協會（Thai Condominium Association）統計顯示，今年第二季價格低於300萬泰銖（約台幣273萬）的連棟透天和房產銷售額慘不忍睹，創下12年以來歷史新低。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《民族報（The Nation）》，泰國公寓協會主席Prasert Taedullayasatit 表示，Q2價格低於 300 萬泰銖的連棟透天別墅和房產銷售額，較去年同期下跌 54%，創12年來最低水平，「這顯示泰國人在購屋遇到困難，即使市場需求很大，大多數客戶仍無法從金融機構獲得貸款」。
Taedullayasatit進一步說明，第二季出售給外國買家的房產速度也放緩，這歸因於緬甸的政治局勢影響鄰國買家決策，導致這群外國客戶的買氣較第一季暴跌50%。
他表示，在經濟低迷和民眾購買力萎縮下，泰國政府必須立即放寬貸款限制，以減少中低收入購房者獲得貸款的障礙，並敦促政府推出長期措施支持房地產市場，包括為中低收入首購族提供補貼。
台灣部份名人如Youtuber愛莉莎莎、藝人王思佳和徐小可遠赴泰國置產，將泰國視為度假公寓或退休養老目的地，因此掀起台灣民眾對泰國房地產的好奇心。與此同時泰國政府正計劃放寬外國人買房限制，藉此振興房市經濟。