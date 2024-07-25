Netflix 8月片單出爐！庭沼珉尷尬重逢《媽媽朋友的兒子》丁海寅

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8月NETFLIX重點強檔推薦《正港分局》，由程偉豪與殷振豪聯手執導，攜手原班人馬許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐主演。本劇衍生自票房鉅片《關於我和鬼變成家人的那件事》，全新影集以「正港分局」的鋼鐵直男刑警吳明翰為主角，且看這支烏龍小隊再度出擊，展開更多驚奇爆笑的罪案調查。
集結一群超不靠譜的烏龍警員們齊心來辦案、笑料百出，每一位都有著超鮮明又獨特的性格，小隊七人協力辦案過程以及超鬧的隊員間互動保證捧腹大笑，故事更以「成語連續殺人事件」為懸案主軸，結合華語文化，展現史上超獵奇的殺人手法，帶出「寫錯成語就可能會被殺」的世界觀。
《當我們盟在一起》冒險開戰 馬克華伯格重逢荷莉貝瑞
《當我們盟在一起》是一部動作滿檔的冒險電影，由知名演員馬克·華伯格飾演一位紐澤西的建築工人「麥克」，與荷莉·貝瑞飾演的高中前女友「蘿珊」久別重逢。蘿珊的到來並非是為了讓兩人舊情復燃，而是為了招募他幫忙完成一項在歐洲進行、危機重重的美國情報任務，使他就此一腳踏入頂尖間諜和祕密特務相互角力的世界，讓他從一介平凡人蛻變成充滿抱負的間諜。
《當我們盟在一起》劇情將帶領觀眾進入，情報間諜在任務中高速追車、火花四射的世界裡。本片由朱利安·法黎諾執導，其他演員包括：麥克·寇特、艾德瓦利·亞肯努耶阿嘉巴傑、潔西卡·德古維、Alice Lee、傑基·厄爾·哈利和J·K·西蒙斯。
丁海寅、庭沼珉尷尬重逢 《媽媽朋友的兒子》重新開始
《媽媽朋友的兒子》描述，人生陷入低潮的女子回到韓國想要重新出發，卻與青梅竹馬重逢，兩人之間的黑歷史一言難盡，進而開啟一段故事。Choi Seung-hyo (丁海寅 飾) 是韓國著名的年輕建築師，帶領著名的工作室「In」，他不僅是一位傑出的建築師，而且很有魅力且風度翩翩。
然而，Choi Seung-hy被有關Bae Seok-ryu (庭沼珉 飾) 的記憶所困擾，由於母親的關係，他與Bae Seok-ryu一起度過了許多尷尬的童年時光。當Choi Seung-hyo和Bae Seok-ryu在成年後再次相遇時，新的火花產生，舊的記憶重新浮現，他們的愛情、歡笑和第二次機會的故事開始了。
Netflix 8月力作還有，動漫《只想告訴你：第3季》、查克史奈德導演的《Rebel Moon — 第1、2部：導演剪輯版》、海綿寶寶系列電影《珊迪大電影：拯救比奇堡》、南韓網紅較勁《激讚網紅》、《盲婚試愛：英國篇》、經典作品《雨傘學院：第4季》、黃晸玟《Cross：跨界任務》、複雜關係的《艾蜜莉在巴黎：第4季：第1部》將回歸，更有《劇場版美少女戰士Sailor Moon Cosmos》，每部皆是強檔。