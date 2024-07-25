凱米颱風雨量驚人！全台水庫「進帳9.7億噸」　4水庫蓄水率達100%

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至於南部水庫，以聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳3億噸最多，南化水庫則收穫2860萬噸，目前蓄水率已達100%，南部水庫整體降雨效益為3億3750萬噸。北部水庫進帳預估達到2億6320萬噸，石門、翡翠水庫收穫最多，預估分別進帳1億8260、5980萬噸。
整理全台水庫蓄水概況，截至下午17時，北部地區新山水庫蓄水率85.2%、翡翠水庫蓄水率74.9%、石門水庫蓄水率83%、永和山水庫94.5%、寶山第二水庫蓄水率83.7%；中部地區鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率分別為99.3%、92.1%、99.9%。
南部地區烏山頭水庫蓄水率100%、曾文水庫蓄水率92.3%、南化水庫蓄水率100%、白河水庫蓄水率100%、湖山水庫蓄水率100%。而曾文及南化水庫昨晚開始調節性放水，累積放水量已達1.1億公噸，相當於1.5座烏山頭水庫有效蓄水量，規模相當驚人。
📍今日18座放水的水庫：石門水庫、青潭堰、直潭壩、德基水庫、石岡壩、集集攔河堰、湖山水庫、內埔子水庫、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫。
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