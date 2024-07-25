凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

凱米颱風雨量驚人！全台水庫「進帳9.7億噸」　4水庫蓄水率達100%

▲全台水庫2天共收穫9億7377萬噸水量，其中石門水庫進帳1億8260萬噸。（圖／截取自「遊桃園 Taoyuan Travel」）
▲全台水庫2天共收穫9億7377萬噸水量，其中石門水庫進帳1億8260萬噸。（圖／截取自「遊桃園 Taoyuan Travel」）

記者賴禹妡／綜合報導

凱米颱風今（25）日凌晨4時許於桃園新屋區出海，但外圍環流仍持續影響台灣，尤其中南部更迎來一波一波猛烈雨勢。而凱米颱風帶來的雨量驚人，全台水庫2天共收穫9億7377萬噸水量，其中烏山頭水庫、南化水庫、白河水庫、湖山水庫蓄水率皆已達100%，曾文及南化水庫放水量更達1.1億公噸。

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根據水利署統計，23日上午7時至今日上午7時，全台水庫收穫9億7377萬噸水量，中部3.7億噸進帳最多，其中又以德基水庫進帳1.5億噸居冠，日月潭、霧社水庫則進帳8000萬噸，位居第2。

至於南部水庫，以聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳3億噸最多，南化水庫則收穫2860萬噸，目前蓄水率已達100%，南部水庫整體降雨效益為3億3750萬噸。北部水庫進帳預估達到2億6320萬噸，石門、翡翠水庫收穫最多，預估分別進帳1億8260、5980萬噸。

▲（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）
▲烏山頭水庫、南化水庫、白河水庫、湖山水庫蓄水率皆已達100%。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）
整理全台水庫蓄水概況，截至下午17時，北部地區新山水庫蓄水率85.2%、翡翠水庫蓄水率74.9%、石門水庫蓄水率83%、永和山水庫94.5%、寶山第二水庫蓄水率83.7%；中部地區鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率分別為99.3%、92.1%、99.9%。

南部地區烏山頭水庫蓄水率100%、曾文水庫蓄水率92.3%、南化水庫蓄水率100%、白河水庫蓄水率100%、湖山水庫蓄水率100%。而曾文及南化水庫昨晚開始調節性放水，累積放水量已達1.1億公噸，相當於1.5座烏山頭水庫有效蓄水量，規模相當驚人。

📍今日18座放水的水庫：石門水庫、青潭堰、直潭壩、德基水庫、石岡壩、集集攔河堰、湖山水庫、內埔子水庫、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫。

▲石門及翡翠水庫放水遭質疑，水利署澄清表示，兩個水庫以供水為主，放水發電是附帶效益。（圖／水利署提供）
▲北部水庫進帳預估達到2億6320萬噸，石門、翡翠水庫收穫最多，預估分別進帳1億8260、5980萬噸。（圖／水利署提供）

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