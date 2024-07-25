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69歲白冰冰直播沒開濾鏡！零修圖真面目掀議　粉絲驚：狀態太誇張

▲69歲資深藝人白冰冰（白雪嬅）利用工作空閒時間開直播和粉絲互動，零濾鏡的模樣曝光，讓粉絲都忍不住直呼：「狀態太誇張。」（圖／白冰冰臉書）
▲69歲資深藝人白冰冰（白雪嬅）利用工作空閒時間開直播和粉絲互動，零濾鏡的模樣曝光，讓粉絲都忍不住直呼：「狀態太誇張。」（圖／白冰冰臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

69歲資深藝人白冰冰（白雪嬅）當年以歌手出道，還跨界主持，其主持的節目《我愛冰冰Show》更是深受喜愛，縱橫演藝圈50年，大姐大地位難以撼動。日前白冰冰利用工作空閒時間開直播和粉絲互動，零濾鏡的模樣曝光，讓粉絲都忍不住直呼：「狀態太誇張。」

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▲子弟兵被網路公審，讓白冰冰相當痛心。（圖／翻攝自白冰冰FB）
▲69歲資深藝人白冰冰（白雪嬅）當年以歌手出道，還跨界主持。（圖／翻攝自白冰冰FB）
白冰冰日前在梳化時開直播和粉絲互動，她還沒有換上表演服，身穿一件黑色T恤，但妝髮卻已經相當完整，可以看到她的頭髮已經被盤起，梳成大家熟知的造型，臉上僅唇妝、眼妝下手得比較重，底妝相當輕薄，卻仍能看出肌膚白皙透亮，臉上也幾乎沒什麼皺紋，白冰冰的凍齡狀態頓時掀起熱烈討論。

事實上，臉書社團「報時光｜老派收藏」分享白冰冰過去舊照，並寫下：「1984年當年29年華的蓋高尚美女」，照片中能看到，白冰身穿純白色洋裝，一頭黑髮在風中飄逸，看起來清純甜美，當時也曾掀熱議，不少網友紛紛直呼，「當年去日本是走偶像路線的」、「年輕時期真的是一朵花」、「就是周子瑜。」

▲（圖／白冰冰臉書）
▲白冰冰日前在梳化時開直播和粉絲互動。（圖／白冰冰臉書）
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▲白冰冰年輕時清純甜美。（圖／翻攝自臉書）
白冰冰更親自轉發該則貼文：「謝謝你找到我當年這麼經典的畫面，一轉眼在演藝圈都將近50年了，這張照片也將近40年」，直言看到自己年輕的樣子，也想起過去對未來的憧憬，表示未來會以隨心所欲的方式繼續面對人生下半場，希望粉絲能夠持續關注、支持她。

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▲白冰冰年輕的模樣曝光，被網友讚撞臉周子瑜。（圖／翻攝自臉書）

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