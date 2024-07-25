Joeman在紐約慘遭「敲竹槓」！計程車喊出驚人車資 報警後續曝光
在YouTube上擁有258萬訂閱數的網紅Joeman，因為拍攝過不少有趣題材而爆紅，而今（25）日Joeman也上傳了近期在美國的影片，並分享自己在紐約搭乘計程車，沒想到慘被「敲竹槓」，被集團詐騙499美金（約新台幣15000元），讓他火大表示：「很賭爛！」最後還報警處理，但警方仍讓Joeman支付300美金（約新台幣9000元），讓他非常不滿。
記者施以慧／綜合報導
Joeman在影片開頭，就以在紐約中央公園划船做開場，並氣憤和粉絲表示，自己昨天與2名友人一同來到紐約，準備要下榻飯店休息，沒想到卻被假冒的機場人員帶去搭乘計程車，而Joeman也表示當時那台車輛長得和一般計程車不太一樣，就連跳表的工具都是手機，而且資費也跳升很快，司機還在路途中將跳表APP隱藏，表示要看導航行駛，讓Joeman心裡隱約覺得不對勁，沒想到擔心的事還是發生：「打開（APP）的那一瞬間我整個心涼半截。」
在到達目的地以後，Joeman驚訝發現跳表來到了484塊美金，讓他驚呼：「我印象很深，484（美金），然後在我們聊天的過程當中，跳到499（美金），1萬5、1萬6台幣，太荒謬了！我什麼都沒做它（APP）就在動？」沒想到Joeman大膽殺價，對方還堅持要收他400美金（約新台幣12000元），讓他氣炸報警處理，沒想到司機竟和警察表示自己只收Joeman350美金（約新台幣10500元），情況瞬間被訓練有素的司機反轉，讓Joeman相當傻眼。
Joeman後續表示：「我當下覺得，好啦如果要在那裡拖2個小時的話，我就給他300（美金），這件事情就是很賭爛，我今天心情不好了一整天。」表示自己也不願為了做筆錄而耗費更多時間，最後便以300元美金結案。