Albee颱風天「冒雨掛急診」！曝吞6顆止痛藥也沒用：還是動不了
凱米颱風帶來狂風豪雨，各地傳出不少災情，尤其南部最為嚴重，多數人為了安全都儘量待在家裡，也會做好防颱準備。不過女星Albee（范乙霏）日前因為睡覺落枕，肩頸很不舒服，即使吞了6顆止痛藥還是動不了，只好出門到醫院打針。她在路途中也分享戶外的狀況，提醒「是有機會被吹走的」，希望大家都可以平安。
記者朱祖儀／綜合報導
Albee日前在IG限時動態發文透露，因為落枕不舒服，於是嘗試網路上流傳的方法，選擇倒在床邊，不過不知道有沒有用，因此上網求解，更直呼「史上最痛！」事後這招似乎沒什麼幫助，她過了8小時又上傳全黑圖，表示「怎麼辦？吃了6顆EVE（止痛藥）、3顆肌肉鬆弛（劑）還是動不了，該不會是要去急診打針了吧？」
最後因為身體太痛，Albee實在無法忍受，只好撐著傘冒雨出門掛急診，她也拍下戶外的狀況，看到當時地面都被大雨淋濕，且風似乎也很大，她表示「是有機會被吹走的，大家平安」，希望大家沒事不要出門。所幸最後她打完針順利回家，也向大家報平安。
此次凱米颱風帶來不少災情，不僅南台灣多處淹水，變成「水世界」，花蓮市區一輛白色轎車停靠在超商前，也遭民宅掉落的女兒牆砸中，導致後座母子一死一重傷；藝人家中也有狀況發生，陳芳語家門外淹水，還從門縫流到室內，讓她相當傻眼，隋棠一家從北海道回台，則碰到外牆磁磚亂飛，砸中家裡天窗，「整片200x100大玻璃就應聲爆裂。」