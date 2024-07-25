颱風假沒得放！3大苦命行業得上班　人力銀行：可行使退避權

日韓股全倒！台股剉咧等「山雨欲來」　法人：分散布局降低波動

▲美股大跌，日韓股市也全倒，台股連2天因颱風影響未開盤，投資人擔憂有「山雨欲來」之感，一旦開盤就難逃這波大回檔。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美股大跌，日韓股市也全倒，台股連2天因颱風影響未開盤，投資人擔憂有「山雨欲來」之感，一旦開盤就難逃這波大回檔。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股24日重挫，尤其以科技股為主的那斯達克指數跌3.65%，創2022年底以來最大跌幅，恐慌情緒蔓延到亞股，日本股市25日暴跌逾千點，韓股也跌至半年線。台股連2天因颱風影響未開盤，投資人擔憂有「山雨欲來」之感，一旦開盤就難逃這波大回檔。但法人指出，長線而言AI需求仍有增無減，大型科技巨頭開出來的財報其實也不差，建議投資人可分散布局降低波動，例如有降息利多的債券ETF，或是逢低買進月配型的高股息ETF，掌握這一波長線投資契機。

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中國信託投信表示，去年以來，受惠AI需求強勁發展，以美國「七巨頭」為主的大型科技股出現驚人漲幅，也帶動半導體相關產業公司股價水漲船高，但隨著科技股基期已高，加上美國總統大選帶給市場不確定性，投資人也擔憂科技公司大舉投資 AI 基礎建設，但目前尚未看到明顯回報及可獲利的商業模式，因此希望先保本，再尋找有投資潛力的標的。

不過，中國信託投信認為，觀察谷歌等大型科技股開出的財報，其實仍優於預期，只是市場目前避險情緒偏高，獲利了結賣壓強。股市短線雖受消息面干擾，但長期股價仍回歸基本面，投資人若想避開短期股價波動風險，可以考慮定期定額投資月配型的高股息 ETF，以及降息題材的債券 ETF，掌握具題材性且成長性的潛力股，並減少股市大幅回檔所帶來的心理壓力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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