大S具俊曄「新情侶刺青」曝光！粉絲細看驚見背後意義：好甜蜜
女星大S（徐熙媛）2021年和汪小菲離婚後，隔年與舊愛韓國男星具俊曄重逢閃婚，婚後感情依然甜蜜。日前有粉絲直擊夫妻倆帶著兒女到韓國遊樂園度假，而有眼尖粉絲發現大S的右手和具俊曄的左手多了「新的情侶刺青」，2人的手腕上刺了3圈新的線，細看還可發現別有意義。
記者許芷芸／綜合報導
粉絲細看手腕上的刺青，發現這不只是簡單的3條線，線上還刺有3組數字，分別為2022、2023、2024。因他們是在2022年結婚，粉絲推測這3組數字正好是對應2人結婚3年，悄悄放閃行徑讓粉絲直呼：「好甜」、「作法好有趣！」
其實大S和具俊曄習慣以刺青紀念愛情，日前具俊曄接受雜誌專訪時就曾表示，身上的刺青多是與大S有關，坦言人生第1個刺青是在左手臂上的龍，而這是當年與大S交往時刺的：「她替我找了家台灣的刺青店，我就在那裡刺了熙媛的生肖年龍年，這是跟熙媛在很相愛的時候刺的龍，對我來說是很珍貴的龍！」
此外，具俊曄還特別提到自己耳後的「Remember together forever」刺青，表示那是與大S多年前都很喜歡的歌，再度相遇時2人決定把這段話刺下來，具俊曄刺在耳後，大S則刺在鎖骨下方。具俊曄更透露2人的結婚婚戒刺青是他親手刺上的，他笑說：「雖然刺的不是很漂亮，但對我來說很有意義。」