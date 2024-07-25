高雄近3萬戶未復電！邱議瑩提兩重災區曝主因「抱歉做得不夠」
颱風凱米挾強風豪雨侵台，各地陸續傳出災情，適逢大潮高雄淪為重災區，對此立委邱議瑩今（25）日陪同市長陳其邁前往視察，並表示高雄目前約有2萬8千戶尚未復電，主要災區在三民和鼓山區，原因在於大樓地下室被淹沒、配電室受損嚴重，她要求水利署調派抽水機到高雄市區協助抽乾地下室的水才有辦法復電，抱歉做得不夠，但仍盡全力協助市民能夠早日恢復正常的生活。
記者陳威叡／台北報導
邱議瑩表示，高雄的電力恢復目前進度，約有2萬8千戶尚未復電，主要是因為大樓地下室被淹沒、配電室受損嚴重。主要災區在三民和鼓山，要先抽水才能進行修復。
邱議瑩說明，台電公司表示從下午3時起已經調集周邊縣市設備，前往支援，會全力搶修。本來希望能夠在午夜前搶修完所有的工程，但是因為市區大樓地下室淹水，因此自己要求水利署調派抽水機到高雄市區協助抽乾地下室的水，地下室的水必須抽乾以後才有辦法復電，所以市區的民眾也必須忍耐沒有水沒有電的夜晚。
至於山區部分，邱議瑩指出，六龜再上去加上田寮，因為大雨不停積淹水嚴重不退，延宕了救災時間，也請台電全力搶修。今天是個漫長的一天，所有的工程人員都在做全力的搶修工作，很抱歉做得不夠，但是希望能夠盡全力協助市民能夠早日恢復正常的生活，也希望協助這個城市早日恢復往日的美麗！