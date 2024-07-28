《Sweet Home 3》5看點！李到晛破繭成新人類　與宋江CP感十足

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怪物破繭而出誕生「新人類」 車賢秀自我人格的最終戰
在《Sweet Home》第三季的預告中，可以看到李恩赫（李到晛 飾）破繭而出，並且宣告他已經來到怪物化的最後階段，成了「新人類」。李恩赫跟其他怪物不同，他有著高度的自我意識，跟一般的特殊感染者相比，他的怪物人格與人類人格也有著很完整的融合。
而且除了李恩赫之外，在第二季尾聲也有出現另外三顆繭將要孵化，究竟「新人類」是否會成為怪物的領導，引領剩餘的人類走向新世界嗎？還是會把剩下的人類通通怪物化，只留下能蛻變成新人類的存在，讓許多劇迷都感到相當期待。
此外，預告中也可以看到，車賢秀（宋江 飾）的怪物人格越來越明顯，甚至還會跟主人格對話。而車賢秀在第三季中也會跟李恩赫大打出手，讓觀眾都相當好奇李恩赫會站在人類還是怪物的陣營，車賢秀又是否能替人類帶來希望。
軍隊深入栗島基地爆危機 球場被特殊感染者控制
烏鴉部隊的中士金英厚（金武烈 飾）與下士姜石燦（許南俊 飾）等人在第二季尾聲時，決定深入栗島基地，計畫要救出到基地尋找藥品的隊員容錫。沒想到，在基地中卻充滿危機，幫他們指路的小女孩、西裝男及突然襲來的吊帶褲男都曾是被當成實驗品的特殊感染者。
而在栗島基地裡也有一顆怪物的繭，3個特殊感染者跟南相原（徐伊景的丈夫，李陣郁 飾）一同聚集於此，讓觀眾們都猜想一定是與怪物的繭有關。此外，在最終季的預告中可以得知，特殊感染者西裝男奪下了球場的掌控權，並且將生存規則改變成對「受感染者」有利，特殊感染者想讓剩下的人類都怪物化，打造出只有新人類的新世界。
徐伊景成了「半人半怪物」 回歸第三季成關鍵人物
徐伊景（李施昤 飾）與她的女兒（金是兒 飾）在第三季中，成了半人半怪物的獨特存在，她的女兒有特殊感染者的能力，可以將人變成怪物，而徐伊景在第二季裡出現的半怪物化，正是她女兒所造成的。
從預告中可以得知，徐伊景的女兒也到了球場跟人類們一起生活，而徐伊景也將在第三季回歸，並回到她的女兒身邊，讓許多觀眾都認為她也有機會能成為「新人類」，不過她們究竟會站在哪一方，讓人相當期待。
宋江、李道晛第三季相愛相殺 曖昧台詞導致CP感超強烈
在第三季中，車賢秀（宋江 飾）因為受了傷，導致他的意識長時間被體內的「怪物人格」掌控，而李恩赫（李道晛 飾）原先在前兩季中都是生死未卜，如今在第三季破繭重生，兩人一碰面居然直接大打出手，但對話的台詞卻異常的充滿曖昧，像是「看來你很想我」、「我真的太想你了」、「我也是，而且我需要你」等。不少網友看到兩人相愛相殺，後來又互相幫助彼此的樣子，都紛紛驚訝表示：「意外很有CP感」、「怎麼有點基情」、「支持兩人原地交往。」兩位帥氣男演員的角色互動，意外成為第三季的看點。
上線直衝Netflix冠軍 網友觀後評價超兩極
韓劇《Sweet Home》改編自Webtoon同名網路漫畫，不過只有第一季是依照原著改編，第二、三季皆是編導自己的原創改編，第二、三季可惜因劇情太過零散，導致觀眾看了之後很容易出戲、分心，第三季的節奏雖然有比較緊湊，但還是無法好好交代完整的故事，讓不少觀眾都直言編劇能力有待加強，也有不少網友狠批：「看完之後不知道自己到底看了什麼」、「只有宋江的帥臉讓人印象深刻而已」、「只有宋江的部分有趣」、「想說前兩季都有看，第三季也堅持看到最後，只能說真的是浪費時間。」
其實，《Sweet Home》第一季上線時，在美國知名評分網站「爛番茄」上拿到高達63％的分數，不過第二季播出後卻只拿到48％，在近期第三季播出後則是拿到54％的分數，雖然有贏過第二季，但仍無法回到第一季創下的巔峰，不少劇迷們都認為相當可惜。