王義川控盧秀燕讓災防中心「沒大人」 藍嗆造謠內容是膝蓋想的？
颱風凱米造成台灣重創，台灣各縣市都出現災情，國民黨表示，此時此刻本應當中央與地方協力共同抗災，並且準備災後復原工作，然而全國人民卻見到民進黨持續放任民進黨政策會執行長王義川進行政治抹黑，造謠台中防災狀況。
記者余祥／台北報導
國民黨指出，民進黨政策會執行長王義川造謠稱：「台中市災害應變中心一級開設時，指揮官、副指揮官跑去為市長盧秀燕接機，應變中心呈現群龍無首的狀況。」正本清源，還原事實：災害應變中心一級開設時，由副市長、秘書長、副秘書長分別以8小時輪值進駐方式擔任指揮官。7月24日0時至8時輪值進駐應變中心指揮官為台中市政府副秘書長張大春。傳言指台中颱風應變中心當時無指揮官一事，為不實訊息。
國民黨批，王義川過去為林佳龍市府時期的市府官員，不可能不知道颱風緊急處置的狀況，如今卻唯恐天下不亂，進行抹黑造謠，民進黨還要放任王義川多久？難道這次造謠內容也是膝蓋想到的？
國民黨指出，民進黨人士若持續散布災害不實訊息，恐涉《災害防救法》第53第3項，散布有關災害的不實訊息，足以損害公眾或他人者，將被處以三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。天災當前，防災不分藍綠，希冀賴清德政府與民進黨苦民所苦，停止政治鬥爭，一起面對災後復原！