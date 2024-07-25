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4.5萬人搶看張育成初戰大巨蛋！三振舞爆紅女神李珠珢本週六亮相

▲富邦悍將游擊手張育成，明（26）日將首度在大巨蛋出賽，27日球團更邀請國防部長顧立雄，聯手2位「部長」共同開球。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將游擊手張育成，明（26）日將首度在大巨蛋出賽，27日球團更邀請國防部長顧立雄，聯手2位「部長」共同開球。（圖／富邦悍將提供）

記者林之越/綜合報導

富邦悍將從明（26）日開始將以台北大巨蛋作為主場，和台鋼雄鷹進行3連戰，首戰富邦派出土投陳仕朋，交手台鋼洋投哈瑪星。重要的是，這將是季中選秀狀元「國防部長」張育成首次在大巨蛋出賽，據球團透露，三場預售皆已破萬，合計突破4.5萬張。此外，富邦球團在7月27日、28日，舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，除了邀請真正的「國防部長」顧立雄蒞臨開球外，因三振舞爆紅的起亞虎啦啦隊成員李珠珢，也將正式登台

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▲富邦悍將選秀狀元「國防部長」張育成，在面對味全龍的比賽敲出兩分砲，是中職生涯的第2轟。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將選秀狀元「國防部長」張育成，凱米颱風前夕在面對味全龍的比賽敲出兩分砲，是中職生涯的第2轟。（圖／富邦悍將提供）
張育成首次攻蛋　預售票突破4.5萬張

明（26）日將是張育成返台加入中職後，首次在台北大巨蛋出賽，球團提前租用大巨蛋場地，讓球員在不受天氣影響的室內場地進行練球，適應大巨蛋場地。

且根據球團消息指出，目前三場預售皆已破萬，重頭戲的星期六場次已售出超過1.8萬張門票， 三日合計售出超過4.5萬張

富邦先發陳仕朋，本季出賽14場比賽，拿下6勝5敗，防禦率為4.04，不過面對台鋼的4場比賽中，拿下2勝1敗，且主投23局僅失10分，展現不俗壓制力。

台鋼先發哈瑪星，目前出賽11場，僅拿下4勝3敗，但防禦率僅有2.91，且本季曾投出過1場完投完封勝。先前只和富邦交手過1次，繳出7局僅被敲5支安打，失掉1分的好投，因此在張育成加盟後，能否破解哈瑪星，也是本場比賽的觀戰重點之一

「真」國防部長開球　李珠珢熱力襲台

場外的重點，則在7月27日揭開序幕，富邦球團舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，將與國防部合作共同推動全民國防，並邀請到國防部長顧立雄蒞臨臺北大巨蛋悍將主場參加賽前儀式賽前將進行「國防部長」相見歡，由國防部長顧立雄和「悍將戰神」張育成共同帶來開球。

▲南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢以一隻「三振舞」爆紅，場上她必貼膠布的原因也曝光，與刺青有關。（圖／李珠珢IG）
▲南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢以一隻「三振舞」爆紅，場上她必貼膠布的原因也曝光，與刺青有關。（圖／李珠珢IG）
受邀參加的起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，除了將在兩日主題日和Fubon Angels一同帶來「夠悍」的賽前表演外兩天賽前15點30分都會在大巨蛋B2下沉式廣場將舉辦「KIA TIGERS CHEERLEADER」拍照會活動，欲參加拍照會的球迷朋友，活動將於悍將APP預扣99點進行報名。

更重要的是，憑著「三振舞」在網路上大爆紅的南韓19歲啦啦隊女神「李珠珢」，也在受邀名單之中，讓台灣球迷們都感到興奮不已，紛紛期待在場上看到她應援的模樣。

▲韓職起亞虎啦啦隊成員李珠珢，年僅19歲就因為三振舞爆紅，面容細緻被形容美到像AI。（圖／翻攝自李珠珢 IG）
▲韓職起亞虎啦啦隊成員李珠珢，年僅19歲就因為三振舞爆紅，面容細緻被形容美到像AI。（圖／翻攝自李珠珢 IG）

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