4.5萬人搶看張育成初戰大巨蛋！三振舞爆紅女神李珠珢本週六亮相

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明（26）日將是張育成返台加入中職後，首次在台北大巨蛋出賽，球團提前租用大巨蛋場地，讓球員在不受天氣影響的室內場地進行練球，適應大巨蛋場地。
且根據球團消息指出，目前三場預售皆已破萬，重頭戲的星期六場次已售出超過1.8萬張門票， 三日合計售出超過4.5萬張。
富邦先發陳仕朋，本季出賽14場比賽，拿下6勝5敗，防禦率為4.04，不過面對台鋼的4場比賽中，拿下2勝1敗，且主投23局僅失10分，展現不俗壓制力。
台鋼先發哈瑪星，目前出賽11場，僅拿下4勝3敗，但防禦率僅有2.91，且本季曾投出過1場完投完封勝。先前只和富邦交手過1次，繳出7局僅被敲5支安打，失掉1分的好投，因此在張育成加盟後，能否破解哈瑪星，也是本場比賽的觀戰重點之一。
「真」國防部長開球 李珠珢熱力襲台
場外的重點，則在7月27日揭開序幕，富邦球團舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，將與國防部合作共同推動全民國防，並邀請到國防部長顧立雄蒞臨臺北大巨蛋悍將主場參加賽前儀式，賽前將進行「國防部長」相見歡，由國防部長顧立雄和「悍將戰神」張育成共同帶來開球。
受邀參加的起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，除了將在兩日主題日和Fubon Angels一同帶來「夠悍」的賽前表演外，兩天賽前15點30分都會在大巨蛋B2下沉式廣場將舉辦「KIA TIGERS CHEERLEADER」拍照會活動，欲參加拍照會的球迷朋友，活動將於悍將APP預扣99點進行報名。
更重要的是，憑著「三振舞」在網路上大爆紅的南韓19歲啦啦隊女神「李珠珢」，也在受邀名單之中，讓台灣球迷們都感到興奮不已，紛紛期待在場上看到她應援的模樣。