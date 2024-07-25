王嘉爾心疼粉絲等太久！下班後買一顆LV包包送她 路人：太扯了吧
韓團GOT7香港籍成員王嘉爾（Jackson）昨（24）日出席馬來西亞Louis Vuitton（LV）的精品店開幕活動，店面外頭聚集大批追星人潮，王嘉爾離開前還送出一顆黑色LV波士頓包給排隊的粉絲，甚至還在包裝盒上簽名、跟幸運粉絲合照，不少網友見狀表示：「太扯了吧！」
記者陳雅蘭／綜合報導
王嘉爾是LV全球品牌大使之一，多次受邀出席相關活動。24日，他飛往馬來西亞參加LV精品店開幕，店外、店內擠滿人潮，為的只是想一睹王嘉爾風采。王嘉爾也十分親民，不斷環顧四周跟大家打招呼，甚至攙扶店內疑似是粉絲的相關人員下樓梯，而該被攙扶的女性手上，還拿著手機在拍王嘉爾，羨煞不少路人與粉絲。
寵粉出名的王嘉爾拿著LV盒子走到店外排隊的粉絲面前，隨後打開盒子，把裡面的黑色LV波士頓包送給站在第一排的粉絲，並在盒子上簽名，連同包裝一起送給對方。離開前，他更不忘與粉絲合照留念，該段影片迅速瘋傳全網，掀起討論。
王嘉爾出身香港，是「JYP娛樂」旗下男團GOT7的成員，於2014年出道，是DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes、NMIXX等團體的師兄。不過GOT7全員於2021年不再與「JYP娛樂」續約，但團體並未解散，與GOT7相關的活動，「JYP娛樂」仍然全力支持。目前王嘉爾演藝事業重心擺在中國，以及世界各地的時尚活動。