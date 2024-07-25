川普9月再出新書《拯救美國》！槍擊後振臂照成封面 替選戰造勢
美國大選瞬息萬變，在拜登（Joe Biden）退選後，最有可能接替出征選戰的賀錦麗（Kamala Harris）近日討論度飆漲，讓民主黨人看見扭轉局勢的希望。對此，川普（Donald Trump）除了砲口對準賀錦麗火力全開，也計畫在9月3日出版全新個人書籍《拯救美國（Save America，暫譯）》，且封面選用了槍擊遇襲後，川普不顧臉上血跡，在被隨扈送走之前高舉右手振臂高呼「戰鬥（Fight）」的經典照片，提醒美國民眾他已「替民主擋子彈」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Axios》報導，《拯救美國》將是川普近年卸任總統後所出版的第3本書，預定售價99美元、約新台幣3230元，書中內容談及川普在他總統任內於貿易談判、減稅、外交和邊境安全等領域所獲得的成就，同時也會提出川普對於重返白宮後的執政願景。
另外，書中收錄多張照片，據出版社介紹，每張照片都由川普親自挑選並附上說明。通過《拯救美國》一書不僅能夠了解川普在之前任期的各大標誌性時刻，更能掌握川普帶領國家通往未來的路徑圖。
《拯救美國》的封面放上美聯社攝影記者武奇（Evan Vucci）在賓州槍擊現場拍下的經典瞬間，在槍擊案發生後，許多網友都認為這張川普浴血握拳振臂高呼的照片足可獲得普立茲的年度攝影獎。
根據《美聯社》報導，川普在拜登確定退選的首次造勢活動上，重新回到「川普式語言」的仇恨煽動風格，痛批賀錦麗是「激進的左派瘋子」，稱支持婦女擁有墮胎權的賀錦麗贊成「處決嬰兒」，且似乎故意多次唸錯賀錦麗的名字。川普遇襲後在共和黨全國代表大會曾發表一場較為溫和的演說，呼籲民眾團結。不過在拜登退選後，川普似乎也隨即調整了自己發言的口徑。