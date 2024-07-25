高雄慘泡水！陳其邁：雨量如莫拉克加凡那比「25座滯洪池全滿載」
颱風凱米雨灌南台灣，適逢大潮高雄淪為重災區，高雄市長陳其邁今（25）日從一早開始便到災區進行視察，下午受訪時表示，這次凱米對市區與山區的雨量，如同「莫拉克加上凡那比」所造成的結果，25座滯洪池、總共490萬蓄水量全部滿載，119條區域排水也全都是滿水位，也特別提到要持續關注美濃低窪地區，必要時將對居民做預防性撤離，也呼籲民眾從晚間到明日凌晨還是會有超大豪雨，非必要請不要出門。
記者陳威叡／台北報導
陳其邁下午陸續前往災區視察，受訪時表示，原估這次高雄山區雨量是1800毫米，但到今天下午往上調升，最高雨量達2200毫米，在過去經驗，已接近莫拉克的總雨量2500毫米，但茂林等區域單日雨量超過1543毫米，已經超越過去莫拉克，有些地區包括燕巢、楠梓、岡山與仁武，每小時雨量就破百，像2010年的凡那比颱風，下雨集中市區造成積淹水，本次凱米對市區或山區帶來雨量，如同「莫拉克加上凡那比。」
至於本次高雄積淹水情況嚴重，陳其邁說，除了楠梓、仁武因下游後勁溪滿潮，造成上游曹公圳溢堤，累積雨量達到每小時570毫米，超過防洪系統200年的設計標準，此外岡山、橋頭也超過100年的設計標準，造成市區、縣區積淹水。比較關注美濃地區因下游旗山溪已經滿水位，造成美濃溪無法順利排水，上游美濃湖吸納部分山區排水照成溢提，旗山溪水位沒有下降 ，要持續觀察，必要時候下令美濃低窪地區，請消防與八軍團對居民做預防性的撤離。
陳其邁也說，本次25座滯洪池、總共490萬蓄水量全部滿載，119條區域排水也全都是滿水位，雖雨勢趨緩，但從今晚到凌晨還是會有超大豪雨，呼籲民眾沒有必要請勿出門，有任何災情可立即撥打119或1999。