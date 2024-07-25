受颱風凱米影響！南台灣海域海象不佳　多艘貨輪擱淺或沉沒

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管碧玲說，凱米颱風於7月24、25日過境台灣期間，造成6艘貨輪在台南、高雄、屏東海域遇險，海巡署於接獲通報後，與國搜中心、交通部航港局南部航務中心、海洋保育署等相關機關密切聯繫，並全程監控掌握其動態。
其中一艘坦尚尼亞籍福順號(FU-SHUN)貨輪，於外海失去蹤跡，受限於海象險峻，海巡艦艇暫無法出勤，已通報鄰近船舶就近前往察看，其餘5艘則擱淺在台南至屏東一帶岸際，船上計有58名船員，目前人船均安，等待救援，油閥均已關閉，以避免海洋污染之風險。
海巡署已完成勤務派遣，待天候及海象影響趨緩，各地海巡艦艇將陸續投入現場救援，而海洋保育署已啟動衛星監控及油污染擴散模擬24件次，並請台南市政府及屏東縣政府注意可能污染區域及蚵架等漁業設施敏感區，並協調地方政府環境保護局整備緊急應變資材，以利隨時應變。
海洋委員會政務副主任委員黃向文指出，海巡署南部分署已開設應變中心，另所轄第六、第七及第八巡防區指揮部亦同步開設前進指揮所進駐現場指揮掌握，全程監控擱淺貨輪動態，並積極與安平信號台、基隆海岸電台等相關單位協調應變，並將與交通部、內政部持續合作，共同應變相關船舶海難事件。
南台灣海域發生多艘貨輪擱淺事件，多哥籍蘇菲亞號(SOPFIA)貨在台南黃金海岸方舟距岸300公尺處擱淺，船上有船長及船員共9名，均為緬甸籍。
高雄地區擱淺貨輪有坦尚尼亞籍福順號(FU-SHUN)貨輪，在高雄港外海16浬處疑似沉沒，船上有船長及船員共9名，均為緬甸籍。坦尚尼亞籍新利號(XIN LI)貨輪，在高雄茄萣西方0.5浬處擱淺，船上有我國籍1名及緬甸籍11名。
屏東地區擱淺貨輪有蒙古籍巴西亞號(BASIA)貨輪，在東港西南方0.5浬處擱淺，船上有緬甸籍2名及印尼籍6名船員。坦尚尼亞籍吉娜號(GINAN)貨輪，在大鵬灣青洲公園西南方0.1浬處擱淺，船上有船長及船員共9名，均為緬甸籍。印度尼西亞籍伊莉安娜號(IRIANA)貨輪，在加祿堂安檢所西北方0.1浬處擱淺，船上有船長及船員共9名，均為緬甸籍。