鍾楚紅25歲「盛世美顏」曝光！《竹籬笆》情纏費翔、林瑞陽三角戀
第11屆桃園電影節「經典重現」單元重磅出擊，霹靂粉絲引頸期盼24年的數位修復版《聖石傳說》隆重登場，還請到霹靂與日本合作布袋戲電視劇《東離劍遊紀》編劇虛淵玄老師同步來台。此外，更有資深巨星費翔、鍾楚紅與林瑞陽，空前絕後搭檔演出的《竹籬笆外的春天》，以及本屆桃影宣傳大使温昇豪主演的史詩鉅片《一八九五》，部部精彩，絕對不可錯過！
記者黃雅琪／綜合報導
本屆桃影「經典重現」單元強檔片，1985年由導演李祐寧執導的《竹籬笆外的春天》數位修復版。橫跨台灣、香港的堅強卡司，台灣本地代表有演技派女星蘇明明、當年還是小鮮肉的戲劇天王林瑞陽，香港代表則有「華人瑪麗蓮夢露」之稱的鍾楚紅、搭配混血帥哥費翔，不但在當年造成票房熱賣，以今日眼光來看，更是空前絕後。
《竹籬笆外的春天》描述，兩個性格迥異的眷村女孩，從小一起長大，走進社會後不得不面對時代洪流、命運捉弄的感人故事。片中不但能看到費翔與林瑞陽年輕時的俊俏軍官扮相，更能透過蘇明明與鍾楚紅當年的絕世容顏，感受半世紀前的台灣社會變遷。此次《竹籬笆外的春天》數位修復版來到桃園電影節免費放映特別場，導演李祐寧也將親自出席映後座談，暢聊經典誕生過程。
2000年推出轟動武林、驚動萬教的布袋戲電影《聖石傳說》，數位修復版重出江湖，選擇落腳桃園電影節全球首映，並且將在8月11日、18日於中壢SBC新橋影城（大江購物中心）舉行2場特別放映。11日進場欣賞特別放映的觀眾，就有機會獲得限量版《聖石傳說》紀念海報；而在18日放映當天，霹靂與日本合作的布袋戲電視劇《東離劍遊紀》編劇虛淵玄老師，也將親身到場向觀眾致意。
「經典重現」的壓軸影片則是由，今年桃影宣傳大使温昇豪與5度入圍金鐘獎的演技派女星楊謹華，在2008年合作演出的古裝史詩鉅作《一八九五》。全片客語發音，改編自作家李喬原著小說《情歸大地》，描寫甲午戰敗之後，台灣苗栗鄉親在乙未戰爭中，英勇抵抗日軍佔領的壯烈真實故事。温昇豪與楊謹華扮演苗栗望族吳湯興夫婦，兩人鶼鰈情深，卻為了民族大義，一個悲壯戰死、一個投井殉夫。第11屆桃園電影節將在8月16日到29日舉行。