奧運網球／Djokovic和Nadal可能次輪相遇　第60次交手將有望上演

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在網球男子單打項目上，24屆大滿貫冠軍Novak Djokovic首輪將對決澳洲36歲的老將Matthew Ebden，他這次在巴黎將試圖來爭奪個人的首枚奧運金牌，過去他只在五環賽場拿過一面銅牌（2008）。他生涯至今大部份榮譽都已經取得，目前獎盃櫃中獨缺奧運金牌，如完成這個目標，他將可以成為「金滿貫」頭銜擁有者。
首輪籤表，今年的溫網、法網雙料冠軍Carlos Alcaraz將對上Hady Habib，2008年奧運會單打冠軍Rafael Nadal將對陣Marton Fucsovics，而2020年東京奧運男單冠軍得主、本屆的衛冕者Alexander Zverev將對上Alex de Minaur。
Djokovic和Nadal有希望在次輪對決
這次抽籤結果意味著如果Djokovic和Nadal都贏得了首場比賽，就有可能在第二輪比賽中相遇。兩人生涯共交手過59場比賽，喬帥以30勝29敗的戰績稍微領先，兩人之間的交手被認為是網球史上最偉大的對決之一。
本屆奧運網球項目，不少球員選擇退出，畢竟比起對於職業生涯積分和獎金加乘更大的大滿貫賽以及主要ATP／WTA賽事，奧運更多是關於榮譽，常常成為被球員犧牲的賽事。男單方面，Andy Murray、Jannik Sinner、Holger Rune都已經退出，Murray會繼續留下來繼續打雙打的賽事。
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