高雄灌豪雨淹水挨轟！粉專曬「7張對比照」畫面驚人 眾改口狂讚
凱米颱風今（25）日中心雖離台，但受到外圍環流影響，中南部迎來猛烈雨勢，高雄各地區也陸續傳出積淹水災情，引發許多網友針對治水論戰。而臉書粉專「貓與邪佞的手指」統整熱心民眾提供的7張高雄各地積淹水對比照，可見部分地區水位在1小時內就消退，眾多地區也在數小時內恢復，網友們紛紛留言感謝所有值勤工作人員，「真的差一小時就差很多。」
記者賴禹妡／綜合報導
中央氣象局持續對高雄市發布超大豪雨特報，高雄市山區日累積雨量已逾1300毫米，雨量超越莫拉克颱風等級，加上沿海地區受天文大潮影響，全市119條區域排水系統跟25座滯洪池都全滿，各地陸續發生積淹水及樹倒災情，市府正全面動員救援。
臉書粉專「貓與邪佞的手指」就統整熱心網友提供的7張高雄各地淹水對比照，可以看出許多地區的積水在短時間內已迅速消退，部分區域甚至1小時內就排除狀況。粉專坦言，適逢大潮，又遇莫拉克等級的雨量，除了在地高雄人齊心幫忙，也非常感謝值勤中的所有工作人員，頂著風雨替大家顧好家園，目前高雄不少地點已退水，但有些地點仍在奮戰，「高雄加油，我們挺你！」
貼文曝光後，不少網友直呼「這樣的消退速度真的很快了」、「辛苦高雄的工作人員，天佑高雄」。就連前鎮區明孝里長林浤澤也前來留言表示：「前鎮漁港周圍以往淹水都要好幾小時才會退，這次下雨雖然仍有淹水，但退水時間大概30至40分鐘，比起以往差很多。能理解民眾受災的心情，但建設有成效是真的！不要再胡言亂語說什麼都沒用…」
高雄市長陳其邁今日上午召開第三次工作會議，指示各局處務必堅守崗位，全力救災，也呼籲民眾注意超大豪雨、非必要避免外出，注意自身安全。他也提到高雄災情通報約200件左右，多半為路樹倒塌與積淹水，目前多數已排除，提醒民眾盡量減少出門。