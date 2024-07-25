凱米颱風「26日停班停課」結果出爐！3縣市連放3天　高雄8區放假

凱米颱風重創！釀6死、68萬戶一度停電　高雄千處淹水：最深150cm

▲家住高雄的百萬YouTuber「Ru儒哥」家門口已成小河，兩輛休旅車幾乎滅頂。而高雄計發生1004件淹水，占全國淹水件數的77%之多。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）
▲家住高雄的百萬YouTuber「Ru儒哥」家門口已成小河，兩輛休旅車幾乎滅頂。而高雄計發生1004件淹水，占全國淹水件數的77%之多。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

凱米颱風逐漸遠颺，本島陸上颱風警報即將解除，根據中央災害應變中心今（25）午召開的「第八次工作會報」統計，截至今下午2時止，凱米颱風共釀全台6人死亡、1468處淹水，當中有1004件都集中在高雄，最深達150公分。此外，全國超過68萬戶一度停電、7萬戶一度無水可用，目前已逐步修復中，農損初估477萬元。

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衛福部統計，截至今（25）下午2時止，計有375人緊急就醫，當中6人死亡，包含高雄旗山區土石流衝民宅釀七旬男子遭活埋慘死、花蓮女兒牆砸死護理師，以及高雄鳳山區女騎士被倒塌路樹砸死。

經濟部統計，全台淹水災情計有1468處，當中高雄就發生1004件最多，部分低窪區淹水100~150公分；屏東縣130處次之，台南有119處，其中白河一帶水淹約50~100公分，而截至下午2時30分止，仍有1296件未退水。

▲凱米颱風共造成全台1468處淹水，其中有1004件集中在高雄。（圖／翻攝中央災害應變中心YouTube）
▲凱米颱風共造成全台1468處淹水，其中有1004件集中在高雄。（圖／翻攝中央災害應變中心YouTube）
報告官員指出，此次淹水災情嚴重，主因是強降雨超過保護標準。凱米颱風肆虐，一度造成全國7萬593戶停水，截至下午2時止仍有2萬4300戶無水可用。電力部分全國一度有68萬7946戶停電，截至下午2時止仍有8萬8299戶未修復。電信部分有230座基地台待修。

另外在農作物損害部分，農作物被害面積705公頃，損害程度22％，損失金額4776萬元，受損作物以香蕉、西瓜、龍鬚菜等作物較嚴重；農業設施損失301萬元。

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