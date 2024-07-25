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遭毒駕男撞亡！三重警如期舉行告別式　同仁不畏颱風送最後一程

▲銀色賓士駕駛25歲黃姓男子高速逆撞正在路口停等紅燈的警車、多元計程車，導致黃姓警員傷重身亡。（圖／翻攝畫面）
▲銀色賓士駕駛25歲黃姓男子高速逆撞正在路口停等紅燈的警車、多元計程車，導致黃姓警員傷重身亡。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

新北市三重區厚德派出所28歲警員黃瑋震，本月13日凌晨巡邏時，遭吸食「喪屍毒品」電子煙的黃國維駕駛賓士車逆向高速撞上，強大衝擊力導致警車出現嚴重損毀，也釀成黃瑋震殉職、4人受傷；雖這兩天凱米颱風來襲，但黃瑋震告別式仍在今（25）日下午於板橋殯儀館舉行，派出所所長及同仁也不畏風雨到場送行，期間所長更是多次哽咽，場面令人鼻酸。

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據了解，13日凌晨，員警黃瑋震與同仁駕駛警車，於新北市三重區正義北路、執行巡邏勤務，突然遭吸食「喪屍毒品」後的25歲黃姓男子逆向撞上，導致警車瞬間噴飛衝進路邊人行道，其中員警黃瑋震傷受重傷，雖救護人員到場立刻協助送醫，但最終仍宣告不治，

▲13日下午，三重警黃瑋震殉職，車隊載著遺體繞行至派出所，同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」。（圖／翻攝畫面）
▲三重警黃瑋震殉職，日前車隊載著遺體繞行至派出所，同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」。（圖／翻攝畫面）
今天下午黃瑋震告別式今天下午如期舉行，新北市長侯友宜、警察局長廖訓誠、藍綠兩黨議員均到場弔唁，黃妻也抱著4歲幼子送丈夫最後一程，最後由厚德派出所所長廖廷浩帶領其他同仁高喊「瑋震，任務結束，一路好走」等語，氣氛相當哀戚。

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