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文章將回台北開唱！推掉商演「8位數酬勞」飛了：想給台灣最好的

▲文章10月將回台灣開唱，為了備戰到最好狀態，他不惜推掉10場、酬勞高達8位數的商演（圖／翰森娛樂提供）
▲文章10月將回台灣開唱，為了備戰到最好狀態，他不惜推掉10場、酬勞高達8位數的商演（圖／翰森娛樂提供）

記者朱祖儀／綜合報導

「三金歌王」文章將於10月19日起展開北中南演唱會，他為了這次40周年巡迴，除了將台北當作開唱首站，態度謹慎，一有空就去錄音室報到，錄音師就大讚他體力太驚人，直喊「快收工吧！」但文章堅持要唱，他表示，只為呈現自己最好的狀態給歌迷，希望大家能度過難忘又美好的夜晚。他還透露，這次為了台灣的演出，不惜推掉上千萬的商演。

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文章心繫多年來守候的歌迷，對於此次台灣演唱會十分用心和在意，努力將所有歌曲調到最佳狀態，甚至某天從下午2點一路唱到凌晨12點還樂此不疲，似乎忘了時間流逝。據悉，文章暌違17年出專輯，又難得開演唱會，為了台灣演出，他不惜推掉10場演出、酬勞高達8位數的商演，只希望能將台灣的演出準備完善，足見他對寶島開唱的重視。

▲文章備戰開唱為北中南演出推掉10場商演 8位數酬勞飛了：想給台灣最好的（圖／翰森娛樂提供）
▲文章為了提升體力，還特別爬上長城，但也藉此勉勵歌迷堅持信念。（圖／翰森娛樂提供）
有趣的是，文章為了練體力，日前特地爬上長城，他回憶首次踏上長城還是年輕的男子，這回再訪已是成熟的人，笑稱遇到來自不同國家的人，一同散步，交流彼此文化和經歷，也更深刻認識該地的歷史和文化價值。只是文章也直呼長城台階高，對身體和年齡來說無疑是一項考驗，「加上北京這幾天高溫高達40度，但想著既然來了，就努力征服」，他也不免想起生活遇到的挫折和困難，藉以勉勵歌迷，只要堅定信念、持之以恆，一定能克服困難。

此外，文章發行《致青春》後好評不斷，包括〈刻在青春你的名〉、〈歸來〉、〈還好，你還在〉三首歌登上好事聯播網排行榜冠軍，打破自身紀錄，文章聞訊後直呼，「謝謝歌迷厚愛，感謝大家這17年來對我的鼓勵，未來會繼續努力。」

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