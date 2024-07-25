奧運射箭／林是見破世界紀錄！韓國36年沒輸過　揭夢幻隊制霸關鍵

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韓國射箭為何這麼強？ 揭秘成功關鍵
韓國射箭選手在個人和團體項目都取得主導地位，經常是各項賽事的最大贏家，自從1988年漢城奧運以來，韓國射箭女團未嘗敗績。韓國射箭協會（KAA）採取「機會平等」的原則，這是射箭隊邁向成功的關鍵，無論出身背景如何，只有最優秀的選手才能代表國家隊出賽，
韓國射箭協會嚴格的選拔過程，推動人才發展機制，在上一屆東京奧運上，菜鳥姜彩榮、張敏熙和安山在女子團體賽中贏得金牌。另外，高中生金在德在混合團體賽中被選中，取代經驗豐富的奧運金牌，這再次突顯韓國射箭協會對於選手能力的重視，而非只看名氣。
韓國射箭訓練計劃從小就開始，國小至大學都設有射箭課程，讓學生能在學習的同時進行高強度的射箭訓練。韓國射箭選手受益於科學技術的進步，通過使用高速攝像機和生物力學分析來優化表現並減少運動傷害，這些技術能夠對箭的飛行和射箭動作進行數據分析，幫助教練進行精確的指導和調整。
韓國射箭隊的成功並非偶然，而是多年來系統化訓練和創新技術支持的結果。韓國現代汽車對射箭運動的投入功不可沒，他們提供研發支援，將汽車科技應用於射箭運動中；例如，基於汽車鏡頭和雷達感應器原理，製造出心率傳感器、多鏡頭分析系統、高精度射擊機器，以及3D列印的弓把，利用科技大幅提升射箭選手的表現，讓他們能夠在激烈的競爭中，發揮出最佳水準。
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