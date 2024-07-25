巴黎奧運治安敗壞！澳洲隊慘被搶劫　自行車等比賽工具全被掃光

奧運射箭／林是見破世界紀錄！韓國36年沒輸過　揭夢幻隊制霸關鍵

▲韓國射箭好手林是見在排名賽以694分刷新奧運紀錄，更締造世界紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國射箭好手林是見在排名賽以694分刷新奧運紀錄，更締造世界紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者路皓惟/巴黎報導

2024年巴黎奧運射箭排名賽今（25）日在榮軍院登場，韓國射箭夢幻隊以世界紀錄為比賽拉開帷幕。擁有「小全智賢」封號的射箭正妹林是見在排名賽表現出色，以694分創下世界紀錄，並且將安山680分的奧運紀錄送入歷史，在反曲弓個人排名賽高居首位，瞄準個人賽金牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國的射箭運動員在五環殿堂向來表現優異，自1972年射箭重返奧運之後，韓國射箭隊拿下全部45枚金牌中的27金，鞏固韓國作為奧運射箭霸主的地位。韓國的第一枚奧運射箭金牌是在1984年洛杉磯奧運會上由徐香順拿下，這也象徵著韓國射箭「黃金時代」的開始。

韓國射箭為何這麼強？　揭秘成功關鍵

韓國射箭選手在個人和團體項目都取得主導地位，經常是各項賽事的最大贏家，自從1988年漢城奧運以來，韓國射箭女團未嘗敗績。韓國射箭協會（KAA）採取「機會平等」的原則，這是射箭隊邁向成功的關鍵，無論出身背景如何，只有最優秀的選手才能代表國家隊出賽，

韓國射箭協會嚴格的選拔過程，推動人才發展機制，在上一屆東京奧運上，菜鳥姜彩榮、張敏熙和安山在女子團體賽中贏得金牌。另外，高中生金在德在混合團體賽中被選中，取代經驗豐富的奧運金牌，這再次突顯韓國射箭協會對於選手能力的重視，而非只看名氣。

韓國射箭訓練計劃從小就開始，國小至大學都設有射箭課程，讓學生能在學習的同時進行高強度的射箭訓練。韓國射箭選手受益於科學技術的進步，通過使用高速攝像機和生物力學分析來優化表現並減少運動傷害，這些技術能夠對箭的飛行和射箭動作進行數據分析，幫助教練進行精確的指導和調整。

韓國射箭隊的成功並非偶然，而是多年來系統化訓練和創新技術支持的結果。韓國現代汽車對射箭運動的投入功不可沒，他們提供研發支援，將汽車科技應用於射箭運動中；例如，基於汽車鏡頭和雷達感應器原理，製造出心率傳感器、多鏡頭分析系統、高精度射擊機器，以及3D列印的弓把，利用科技大幅提升射箭選手的表現，讓他們能夠在激烈的競爭中，發揮出最佳水準。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運射箭／中華女團第9種子！晉級將碰韓國夢幻隊　教練點兩問題

奧運射箭／開箱逾300年歷史榮軍院！風向難測難度高　選手遇挑戰

奧運現場／台灣射箭女將慢熱！雷千瑩29名是全隊最佳、女團僅第9

奧運直擊／紀念品旗艦店開箱！300坪、千種商品逛到爽　瘋搶2小物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生