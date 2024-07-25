凱米狂炸高雄 凌濤協尋黃捷、王義川：戳爆綠營網紅禁不起檢驗
凱米颱風造成強降雨，狂炸高雄，國民黨智庫副執行長凌濤「急尋高雄立委黃捷，治水預算要不要檢驗？急尋民進黨高層王義川，忘記自己穿紅背心？」他酸，「被政治耽誤的鎖匠」黃捷到底去哪裡了？當時把韓國瑜院長前市長罵爆，陳其邁難道就好棒棒？消失的黃捷，就代表綠營網紅民代的超級雙標！
記者余祥／台北報導
凌濤說，高雄的災情嚴重，民進黨的高層王義川不置一辭，對於事先防範趕回台灣的盧秀燕市長酸言酸語，還造謠台中「群龍無首」，但卻忘記自己曾穿紅背心坐在應變中心，請問當時應變中心有無「副秘書長以上」的長官輪值？「王膝知」變成一知半解，只會政治操作。
凌濤指出，高雄前瞻治水預算三期接近百億，水環境預算佔三分之一，以蘇貞昌前院長的標準「做不好就淹水」，審計處數次檢討高雄下水道及水安全，各有缺失，難道陳其邁不是做不好嗎？不用道歉嗎？
凌濤表示，災害都還在持續發生，中央水利署就先講「相關損害較為民國98年八八風災為低。」高雄市民還在受水難，情何以堪？還吹捧提前部署、通力合作，「政治語言凌駕治水專業」，所有人民根本聽不下去這種僵化官僚。一場風災戳爆兩名綠營政治網紅，完全經不起檢驗。