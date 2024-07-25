舒華忙巡演不忘直播關心凱米颱風災情！聽聞淹水嚇壞：天災很殘忍
凱米颱風來勢洶洶，在全台各地都造成不小的災情，其中還有許多重要路段都發生淹水，藝人們也紛紛發聲呼籲粉絲千萬別出門，而南韓人氣女團(G)I-DLE的台籍成員舒華今（25）日也開直播關心台灣粉絲，並在得知有粉絲家中淹水時，表示天災非常殘忍，另外也請各位務必待在家中減少外出，讓粉絲直呼暖心。
記者施以慧／綜合報導
舒華近期正在準備巡迴演出，非常忙碌，不過寵粉的她依舊抽空關心台灣粉絲，今天舒華在IG上開直播，提到最近凱米颱風侵台，趕忙慰問粉絲：「還好嗎？大家都還好嗎？最近颱風。」在看見有粉絲講述自己家裡淹水，舒華則驚呼：「淹水！？要小心耶，天啊不要出門！天災是最殘忍的！」讓粉絲感到相當暖心。另外針對颱風動態，氣象署今天表示，由於凱米路徑不斷擺盪，估計暴風圈要持續到今天深夜、明天凌晨，才可能會完全脫離台灣本島。
而針對舒華近期和團員們正在加緊排練的第3次世界巡迴「iDOL」，首場將在首爾展開，預計在8月3日、8月4日於KSPO DOME開唱，台灣場次則是在10月5日、10月6日於台北小巨蛋舉行，已登記的會員購票時間在7月29日中午12點至8月1日，第2波正式購票則於8月10日於KKTIX網站啟售。