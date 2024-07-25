賓州警察局長突爆：川普槍擊案發現場還有其他可疑人士
美國前總統川普13日在賓州造勢活動上遭到槍擊，右耳流血，槍手庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks）當場被美國特勤局人員擊斃。針對槍擊案，美國眾議院23日進行聽證會，賓州警局長帕里斯（Christopher Paris）意外爆料，當天除了庫魯克斯之外，還有2名可疑人物。
國際中心顏得智／綜合報導
根據福斯新聞報導，帕里斯23日出席聯邦眾議院國土安全委員會聽證會，被共和黨紐約州聯邦眾議員加巴里諾（Andrew Garbarino）質問，庫魯克斯是否為當天為一被認定的可疑人士，帕里斯回答「不是」。
帕里斯表示，當天執法人員還發現另外2名可疑人士，並進行跟蹤，但在當天下午5點10分前後，因有執法人員發現庫魯克斯持有測距儀，研判行跡更加可疑。
帕里斯還表示，當天特勤狙擊手利用群組傳遞發現庫魯克斯的照片，並傳達給美國特勤局指揮所，後又發現其出現在距離川普演講台約137公尺外的一棟建築物的屋頂上。一名執法人員被派去監視該建築物的屋頂。
然而，一名「吹哨者」事後告訴密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley），該名警官因為「太熱」而離開了崗位。
針對有可疑人士的說法，當地執法部門、秘勤局和州警，並未回應福斯新聞。