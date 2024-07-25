凱米颱風飄走了！氣象署：豪雨還沒停 下半週「降雨趨勢」一次看
凱米颱風（Gaemi）今（25）日晚間登陸中國福建，暴風圈也漸漸脫離台灣各縣市，中央氣象署技正謝佩芸指出，本島陸上警報有機會在今天深夜解除，全台陸警則有望在明（26）日清晨至上午解除，雖然颱風逐漸遠離，但西南風的環境仍持續替中南部地區帶來降雨，請民眾在週末之前仍要持續嚴防雨勢威脅。
記者張志浩／綜合報導
根據中央氣象署資料，輕度颱風凱米今天晚上8時，中心在馬祖的西南方約100公里處 ，以每小時18轉15公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風；瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑70公里。
謝佩芸表示，在今晚8時，基隆、宜蘭、花蓮、台南、高雄已經脫離暴風圈，暴風圈則持續籠罩嘉義以北、澎湖、馬祖及金門，而隨著凱米颱風往西北移動，它本身西南側較強環流帶來的降雨，和今天下午相比，有往中部甚至部分北部地區偏移，提醒新竹至台南、高屏山區特別留意。
未來降雨趨勢上，謝佩芸提及，今晚至明天明晨，受到西南風影響，中南部地區的降雨還是比較明顯，金門馬祖則是要迎接颱風本身較強的風雨，明天白天各地降雨略有趨緩，但苗栗以南及山區還是有大雨或豪雨，北台灣天氣則明顯好轉，氣溫也回有所上上升。
週六（6/28）台灣大環境轉為偏南風，在大環境處於低壓帶的情況下，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，週日（6/29）吹東南風偏東風，迎風面的南部及花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。