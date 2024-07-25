舒華IG自介永遠「新年快樂」遭批：要用到什麼時候？粉絲揭內幕
南韓人氣女團(G)I-DLE台籍成員舒華近期為了女團第3次世界巡迴演唱會「iDOL」，不停加緊排練，近期還抽空開直播關心凱米颱風災情，讓粉絲直呼女神超暖心，不過也有眼尖粉絲發現舒華的IG自我介紹上從今年年初開始就一直是：「大家好，新年快樂。」讓網友直呼：「要用到什麼時候？」不過也有粉絲跳出來解釋，是因為舒華太過忙碌所以才沒更改。
記者施以慧／綜合報導
比起其他的韓國大咖藝人，雖然舒華在IG上也坐擁573萬名粉絲，不過貼文數卻僅有200多篇，而近期有眼尖網友在瀏覽舒華的IG首頁時，發現舒華從年初開始，就一直使用同個自我介紹：「大家好，新年快樂！」如今2024年已經過了一半，舒華依舊沒改自我介紹，也讓粉絲在Threads上發文直呼：「舒華我問妳，妳的新年快樂要用到什麼時候？明年？」
沒想到貼文一出，瞬間引發討論，大家也十分好奇，究竟舒華什麼時候會更改自我介紹，並笑稱：「每天都是新的一年」、「刷太忙忘記改了，超可愛」、「明年繼續」、「這樣明年就不用改了耶！」由此也可見，舒華真的非常忙碌，尤其今年的世界巡迴演唱更是讓(G)I-DLE整團都在抓緊時間練習演出，而舒華也是一整天都泡在練舞室裡和團員一起排舞。