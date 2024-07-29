不能無腦挺高虹安！館長開第一槍　怒罵低級錯誤、丟了所有人的臉

食安出「毛」病1／貓咪低血鉀症連環爆 　飼料中毒疑雲再現

記者王艾寧/專題報導

食安問題延燒到貓飼料！今（2024）年農曆過完年後，陸續有多名貓咪飼主在社群媒體發文，表示他們的貓咪食用了特定品牌的飼料後，紛紛出現低頭、多渴多尿，甚至癱瘓等症狀，經送醫進行血檢後，意外發現貓咪患有低血鉀。政府雖將這些飼料送驗，但檢驗結果均符合法規，無法判定飼料與貓咪生病有直接關聯，得不到真相的受害飼主因此成立自救會，盼能查明毛孩生病的原因。

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「連續2隻貓都出現低血鉀的狀況，那時候我真的是身心俱疲 ，也不知道到底怎麼回事。」貓咪低血鉀受害自救會成員之一的盧小姐心痛表示，根據他們的調查發現，2024年4月起，獸醫們就陸續收治到多起貓咪低血鉀的案例，隨著事件在網路上發酵，有越來越多飼主跳出來説，自家貓咪也出現類似症狀。獸醫師陳凌更曾在1週內遇到2隻低血鉀的貓咪，她擔憂地說：「這狀況很奇怪，是否還有更多黑數？」

2家飼料品牌遭質疑　廠商：皆符合台灣法規

被點名害毛孩吃出病的飼料，直指國內這2家寵物飼料品牌「倍力」與「貓侍」，巧的是他們被控出問題的飼料，都來自同一間台南代工廠，而且是2023年11到12月的批號。

面對飼主的質疑聲，國產品牌倍力公關Sarah接受《NOWnews今日新聞》訪問時強調，事發當下已立刻將該產品送驗，結果均符合法規。她強調，倍力每批產品皆有留樣並自檢，也已將疑似出問題的批號產品自主下架。「希望政府能重啟調查，給飼主和我們一個真相。」倍力公關無奈地説。

▲台灣飼料品牌倍力公關Sarah出面受訪，澄清飼料檢驗皆合格，遵循國家規範。（圖／記者王郁勳攝）
▲台灣飼料品牌倍力公關Sarah出面受訪，澄清飼料檢驗皆合格，遵循國家規範。（圖／記者王郁勳攝）
另一家遭質疑的貓飼料品牌貓侍，負責人張舒涵也出面受訪，她表示由於法規未規定每批飼料都需送檢，事件發生時部分批號無法提供，且事件發生後，貓侍也成立樣品倉，未來每批產品皆會留樣至過期再銷毀。張舒涵表示，目前沒有直接證據顯示飼料讓貓咪生病，希望大家不要過度恐慌，也替自己的品牌喊冤。

爆發164起貓咪低血鉀案　國產品牌飼料遭疑藏毒素

自貓咪低血鉀事件爆發以來，農業部動保司統計共收到164件案例，雖然飼料未驗出問題，但動保司也不敢保證跟飼料「完全無關」。等不到真相的受害飼主們，成立自救會，將飼料自主送檢，結果驗出「玉米赤黴毒素」、「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」等微量毒素，但因成分極微量，無法證實與貓咪低血鉀有關聯。不過獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫認為，事後檢驗的方式可能會失準，甚至沒有參考價值。

受害貓咪飼主邱小姐心痛表示：「沒有驗出毒素就代表飼料沒有問題嗎？」譚大倫解釋，低血鉀不太可能是飼養方式造成的問題，他直言：「說飼料有沒有問題，我坦白說，是高度的有問題！但現在沒有明確證據告訴我們，是哪一個毒素或環節造成的問題。」獸醫師呼籲政府應持續追查，找出問題所在，還給飼主們一個真相，才能讓他們真正放下。

▲受害貓咪飼主邱小姐受訪，控訴飼料害毛孩生病。（圖／記者王郁勳攝）
▲受害貓咪飼主邱小姐受訪，控訴飼料害毛孩生病。（圖／記者王郁勳攝）

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