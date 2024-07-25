川普槍擊案查到底！美眾院投票「0人反對」全通過成立跨黨派小組
美國前總統川普13日在賓州造勢右耳遭槍擊流血，一名集會參加者也因此喪生，槍手庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks）當場被美國特勤局人員擊斃。在美國眾議院國土安全委員會舉行聽證會後，週三（24）晚間眾院投票不分黨派全數通過，將成立一個跨黨派小組調查川普槍擊案。
國際中心楊智傑／綜合報導
據《國會山報》、《Politico》報導，美國國會兩黨議員都承諾，將繼續對前總統川普遇刺事件展開調查，而在這次眾院提案投票當中，民主黨與共和黨眾議院一共416人全數贊成，0人反對。根據提案，眾院當中將選出7名共和黨和6名民主黨議員組成調查小組，預計於12月中旬前公布調查報告。
小組成員名單將由眾院議長共和黨的強生（Mike Johnson）、民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在本週公布，提起該議案的共和黨賓州眾議員凱利（Mike Kelly）表示，賓州居民與美國大眾有權得知事件細節，「而我們有責任為他們找出答案」。
眾院至今已舉行過3次聽證會，特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）週一被國會傳喚後，曾在會上坦承疏失但表示無意辭職。未料，事隔一日突宣布辭職。
奇鐸坦言任務失敗，強調自己得為一切維安疏失負全責，甚至稱這是特勤局數十年來最重大的一次失敗。