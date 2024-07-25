特斯拉財報不如預期！早盤暴跌12%　科技股慘澹台積電ADR挫逾4％

川普槍擊案查到底！美眾院投票「0人反對」全通過成立跨黨派小組

▲美國前總統川普13日參加造勢活動時遭遇槍擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普13日參加造勢活動時遭遇槍擊。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢右耳遭槍擊流血，一名集會參加者也因此喪生，槍手庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks）當場被美國特勤局人員擊斃。在美國眾議院國土安全委員會舉行聽證會後，週三（24）晚間眾院投票不分黨派全數通過，將成立一個跨黨派小組調查川普槍擊案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《國會山報》、《Politico》報導，美國國會兩黨議員都承諾，將繼續對前總統川普遇刺事件展開調查，而在這次眾院提案投票當中，民主黨與共和黨眾議院一共416人全數贊成，0人反對。根據提案，眾院當中將選出7名共和黨和6名民主黨議員組成調查小組，預計於12月中旬前公布調查報告。

小組成員名單將由眾院議長共和黨的強生（Mike Johnson）、民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在本週公布，提起該議案的共和黨賓州眾議員凱利（Mike Kelly）表示，賓州居民與美國大眾有權得知事件細節，「而我們有責任為他們找出答案」。

眾院至今已舉行過3次聽證會，特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）週一被國會傳喚後，曾在會上坦承疏失但表示無意辭職。未料，事隔一日突宣布辭職。

奇鐸坦言任務失敗，強調自己得為一切維安疏失負全責，甚至稱這是特勤局數十年來最重大的一次失敗。

賓州警察局長突爆：川普槍擊案發現場還有其他可疑人士

川普9月再出新書《拯救美國》！槍擊後振臂照成封面　替選戰造勢

憂川普回鍋？中國大規模囤糧、保留銀彈　分析：為了遭斷供做準備

剩下任期繼續拚！拜登誓言結束加薩戰爭、阻止俄國侵烏　川普狂噓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代