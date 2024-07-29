食安出「毛」病2／20年前寶路事件重演？台灣動物食安再受考驗

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近期爆發多起貓咪出現低血鉀症狀的事件，肇因仍待釐清。回顧台灣歷史上重大毛孩食安事件，最令人震撼的莫過於2004年的寶路毒飼料事件，當時造成近萬隻狗狗死亡。《NOWnews今日新聞》採訪團隊找到了當年寶路事件的受害飼主賴先生，他受訪時仍難掩對逝去毛孩的思念，因為當時飼養的狗寶貝Brownie年僅3歲，卻因為食用有問題的飼料不幸去世，最讓他難以接受的是，出問題的飼料還是知名大廠。賴先生説：「印象中當時公權力沒有積極介入，因為20年前也沒有消保官。」他心痛地回憶道，因為在網路還不發達的當年，他竟然是透過報紙才知道，飼料是害他毛寶貝喪命的兇手，叫人情何以堪。
寶路事件真相 質譜儀立功揪出「三聚氰胺」
中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫在接受《NOWnews今日新聞》團隊採訪時表示，寶路飼料事件是台灣發生的大規模狗狗腎衰竭病例，甚至引來國外獸醫師前來調查，「經過半年的研究，最終確定是由三聚氰胺所引起。」譚大倫也透露，當時能發現毒素，全靠一台名為「質譜儀」的設備。質譜儀能分析分子結構，詳細分辨出物質的組成，正因為這次經驗，三聚氰胺被納入日後的檢驗項目，規範寵物食品內不得檢出。
近萬隻狗狗喪命 寵物食品專法卻無疾而終
儘管寶路毒飼料事件在短短半年內就查出真相，但台灣政府並未針對寵物食品安全進行積極的修法。即便當年監察院曾糾正農委會應儘速制定專法以保障寵物食品安全，但最後卻無疾而終。立委羅廷瑋表示，沒有看到當時的政府痛定思痛，開始訂定相關法令「社會大眾期待有明確的標示，規範添加物及製作過程中的準則。」
立委呼籲行政部門應儘速訂定寵物食安專法，農業部動保司則回應，現階段將在2024年底前，加強寵物食品的檢驗量至5倍以上，另外，農業部動保司副司長陳中興也表示，目前在動物保護法針對寵物食品的管制屬於低度管理，現已著手草擬寵物食品訂定專法，未來特殊品項或規模以上的寵物相關食品，將要求自主檢驗與訂定相關要求跟義務，避免憾事重演。