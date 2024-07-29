不能無腦挺高虹安！館長開第一槍　怒罵低級錯誤、丟了所有人的臉

食安出「毛」病3／台灣無專法飼主難心安　看國外怎規範寵物食品

▲國產貓咪飼料引發低血鉀的疑雲尚未找到解答。（圖／受害飼主提供）
▲國產貓咪飼料引發低血鉀的疑雲尚未找到解答。（圖／受害飼主提供）

記者王艾寧/專題報導

國產貓咪飼料引發低血鉀的疑雲尚未找到解答，但是否能從法律層面來保障毛孩的食安？與其他國家相比，鄰近的日本是全球唯一為寵物食品設立專法的國家，而歐盟則對於寵物食品也有相當嚴謹的規範。反觀台灣，2022年才設立寵物管理科，但在寵物食品管理上，並未強制要求業者主動申報，等於讓廠商各憑良心販售，這樣的機制，難免導致毛孩食安出現隱憂，甚至成為未爆彈。

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日本寵物食品管理領先世界　2008年就設立專法

相較於台灣對寵物食品的管理，日本是全球首個為寵物食品設立專法的國家，制定《寵物食品安全法》規定寵物食品製造業者需事前申報，並自備清冊，詳細記錄食品名稱、數量、製造細節，並保存2年以備查核。日本農林水產省及環境省委託獨立行政法人「農林水產消費安全技術中心」進行飼料、寵物食品及添加物的檢驗，確保食品安全。

歐盟寵物食品管理規範嚴謹　亦有食安通報機制

歐盟的寵物食品規範，則由歐洲食品安全局（EFSA）負責提供科學建議給歐盟執委會（EC）。歐盟規範寵物食品製造商必須遵守安全、可追溯性、自我責任和定義的原則，並向各成員國的負責管理機關登錄。當遇到寵物食安問題時，成員國可透過「食品與飼料預警系統通報（RASFF）」掌握狀況。此外，歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）也制定了營養標準，供寵物食品製造業參考。無論是日本或是歐盟，皆展現跨單位、部門的合作，並把寵物的食安規格，當作人在吃的方式嚴格規範，或許可成為台灣的借鏡。

▲各國寵物食品法規比較圖表。（圖／NOWnews今日新聞製作）
▲各國寵物食品法規比較圖表。（圖／NOWnews製圖）
應積極推動寵物食品專法 管制加強保障毛孩食安 

農業部動保司副司長陳中興接受《NOWnews今日新聞》團隊採訪時表示，基於寵物食安問題頻傳，還有立委的修法呼籲，現已著手草擬寵物食品專法，未來針對特殊品項或規模以上的業者，將要求自主檢驗。獸醫師陳凌也呼籲「像飼主疼愛寵物這樣子，把牠們當成一個生命去對待，有這樣的觀念深化到法律當中，它才有可能變得比較完善一些。」獸醫和飼主的共同期盼，不僅是找出問題真相，還希望法令與政策更為健全完備，才能讓大家和毛孩心安。

▲農業部動保司副司長陳中興接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，基於寵物食安問題頻傳，還有立委的修法呼籲，現已著手草擬寵物食品專法。（圖／記者王郁勳攝）
▲農業部動保司副司長陳中興接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，基於寵物食安問題頻傳，還有立委的修法呼籲，現已著手草擬寵物食品專法。（圖／記者王郁勳攝）

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