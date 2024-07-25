不生娃是罪？川普副手曾罵賀錦麗「貓姑婆」 珍妮佛安妮斯頓反擊
在拜登（Joe Biden）退選後，最有可能接替出征選戰的賀錦麗（Kamala Harris）成為話題人物，川普副手范斯（J.D. Vance）過去曾批評賀錦麗是「不生孩子的貓姑婆（cat ladies）」，質疑沒有小孩的人不適合當總統的言論再度在社群網路流傳。對此，好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）週三在個人IG發布限時動態，直接點名范斯稱「不敢相信這番言論是來自潛在的美國副總統」，並表示自己會替范斯女兒祈禱，「希望她足夠幸運能生下自己的孩子」。
記者倪浩軒/綜合報導
珍妮佛安妮斯頓在IG限時動態分享了范斯於2021年接受福斯新聞主持人卡森訪問時的片段，范斯表示「美國實際上正在被民主黨人操控，被企業寡頭操控，被一群選擇不生孩子、過著悲慘生活的貓姑婆操控，她們對自已的生活痛苦，所以也想讓這個國家的其他人跟她們一樣悲慘」。范斯隨後直接點名賀錦麗，質疑國家被交給沒有孩子的人掌控，而這些人根本不會在乎未來變成怎樣。
珍妮佛安妮斯頓點評范斯的言論表示，「我真的不敢相信這番話來自於潛在的美國副總統」，珍妮佛安妮斯頓接著對范斯喊話，「我替你的女兒祈禱，希望她足夠幸運能生下自己的孩子。希望她不需要透過體外受精的方式來當作受孕備案，因為你正試著從她手中奪走這項權利」。
《CNN》報導指出，范斯在生育權問題上抱持極右派立場，捍衛傳統宗教家庭，而生育權預計也將是這次大選的關鍵議題之一。
報導也提到珍妮佛安妮斯頓過去飽受未生小孩的批評之苦，珍妮佛安妮斯頓曾透露自己用盡各種方式想要懷孕，但最終還是無法成功，對於外界砲轟她沒有小孩是「自私」和「只關心個人事業」，珍妮佛安妮斯頓曾反諷稱自己被罵是因為「上帝禁止一位女人既成功又不生育小孩」，並坦承這一切關於沒有小孩的質疑讓她個人非常受傷。
《CNN》之前也曾報導，在拜登退選後，好萊塢的情緒180度轉變，從停止為拜登募款到積極支持賀錦麗，許多藝人主動聯繫競選團隊，詢問自己「能幫什麼忙？」對好萊塢來說，賀錦麗已經成為擊敗川普的希望。