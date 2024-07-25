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常威打來福！《九品芝麻官》反派合體最帥展昭　56歲鄒兆龍長這樣

▲《九品芝麻官》台詞「常威打來福」發展為流行語，56歲大反派常威（鄒兆龍飾演）合體「最帥展昭」何家勁吃飯，精壯身材不顯老。（圖／《九品芝麻官》劇照）
▲《九品芝麻官》台詞「常威打來福」發展為流行語，56歲大反派常威（鄒兆龍飾演）合體「最帥展昭」何家勁吃飯，精壯身材不顯老。（圖／《九品芝麻官》劇照）

記者黃雅琪／綜合報導

美籍華人男演員鄒兆龍，因為演出周星馳電影《九品芝麻官》反派「常威」廣為人知，台詞「常威打來福」更發展成網路流行詞，形容自己只是個路過的吃瓜群眾。近日，鄒兆龍與「最帥展昭」何家勁相約用餐，意外曝光56歲的他多年維持精壯身材，一點也不顯老的現況。

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「最帥展昭」何家勁日前在社群平台分享一段影片，寫下：「簡簡單單招待下龍哥，你們還記得他嗎？」影片中鄒兆龍身穿白色T恤、灰色褲子，戴著一頂黑色鴨舌帽與墨鏡，雖然看不見他的臉龐，但在身形上明顯可見練得很精壯，沒有中年發福的情形。

▲演出《九品芝麻官》大反派「常威」走紅的鄒兆龍（左），近日合體「最帥展昭」何家勁一起吃飯。（圖／何家勁小紅書）
▲演出《九品芝麻官》大反派「常威」走紅的鄒兆龍（左），近日合體「最帥展昭」何家勁一起吃飯。（圖／何家勁小紅書）
鄒兆龍年幼時就開始學習武術、賺錢養家，12歲時進入電影界，擔任武打電影演員替身，並且開始修練跆拳道與泰拳，以及學習電影拍攝的格鬥技巧。在20歲時得到武打巨星洪金寶的賞識，主演電影《全力反彈》；鄒兆龍當完兵後便去香港發展，加入洪金寶的團隊「洪家班」成為徒弟。

鄒兆龍1999年赴美進修，受時任《駭客任務》武術指導袁和平邀請、出演賽洛芙一角，也在續集《駭客任務：重裝上陣》、《駭客任務3：最後戰役》及《駭客任務：重裝上陣》的電玩版當中演出。香港電影方面，他參演《中南海保鏢》、《九品芝麻官》、《倚天屠龍記之魔教教主》、《功夫之王》、《不二神探》都有精彩表現。

▲自幼學習武術的鄒兆龍，因為演出《九品芝麻官》大反派「常威」走紅，今年56歲身材依然精壯。（圖／何家勁小紅書）
▲自幼學習武術的鄒兆龍，因為演出《九品芝麻官》大反派「常威」走紅，今年56歲身材依然精壯。（圖／何家勁小紅書）

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