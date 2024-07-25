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害全球大當機！CrowdStrike竟賠10美元外送優惠券　被痛罵來鬧的

▲資安公司CrowdStrike的軟體更新出包，導致微軟系統在全球大規模技術故障，造成影響相當廣泛。（圖／美聯社／達志影像）
▲資安公司CrowdStrike的軟體更新出包，導致微軟系統在全球大規模技術故障，造成影響相當廣泛。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

資安公司CrowdStrike更新出包，造成微軟Windows作業系統19日大當機，災情遍及全球，據估計約有850萬台Windows裝置受到影響，包括航空業、傳媒、醫院、私人企業及政府辦公室都遭殃。對此，CrowdStrike為了對合作夥伴與供應商們表達歉意，送上了10美元UberEats外送優惠券。由於金額實在太小，立即引發強力反彈，網友紛紛痛罵CrowdStrike「來鬧的」。

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根據《BBC》報導，CrowdStrike在給其合作夥伴的一封電子郵件中表示，由於更新錯誤造成大家「額外的工作量」，為了表達歉意，「您的下一杯咖啡或宵夜由我們提供！」並附上10美元的UberEats外送優惠券。

CrowdStrike的「心意」立即造成反效果，在社群網路上引發強力吐槽，網友紛紛痛批「根本是小丑來鬧的」、「造成數以萬計的工時和客戶信任損失後，他們送來一杯咖啡。很棒」。

更慘的是，由於太多人領取CrowdStrike所送的優惠券，被UberEats系統認定為可疑來源，因此動作慢的人實際上已經沒有辦法兌換這10美元，連咖啡都喝不上。

▲網路安全公司「CrowdStrike」表示，是由於他們的更新作業出錯，導致受影響的微軟Windows電腦無法正常啟動，造成全球災情。受此消息衝擊，CrowdStrike美股盤前交易一度狂瀉20％（圖／美聯社／達志影像）
▲CrowdStrike為了對合作夥伴與供應商們表達歉意，送上了10美元UberEats外送優惠券，結果反而被痛罵。（圖／美聯社／達志影像）
根據《CNN》報導，由於之前曾傳出有駭客假冒CrowdStrike進行釣魚詐騙，一開始還有人以為這封附上10美元UberEats外送優惠券的信是駭客所為，CrowdStrike不得不出面承認這封信「是真的」，然後再尷尬表示因為被UberEats系統認定為可疑，導致無法領取。

當然，這實際上不是CrowdStrike提出的最終賠償方案，這10美元也僅是提供給合作夥伴與供應商，而非給所有受到影響的使用者。不過，CrowdStrike至今也並未表態是否會針對全球大當機提供賠償。

馬來西亞數位部長哥賓星（Gobind Singh Deo）昨日已經發聲，要求微軟和CrowdStrike考慮賠償因全球大當機遭受損失的大馬企業，並稱馬來西亞政府會協助企業求償。

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