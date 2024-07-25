害全球大當機！CrowdStrike竟賠10美元外送優惠券　被痛罵來鬧的

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CrowdStrike的「心意」立即造成反效果，在社群網路上引發強力吐槽，網友紛紛痛批「根本是小丑來鬧的」、「造成數以萬計的工時和客戶信任損失後，他們送來一杯咖啡。很棒」。
更慘的是，由於太多人領取CrowdStrike所送的優惠券，被UberEats系統認定為可疑來源，因此動作慢的人實際上已經沒有辦法兌換這10美元，連咖啡都喝不上。
根據《CNN》報導，由於之前曾傳出有駭客假冒CrowdStrike進行釣魚詐騙，一開始還有人以為這封附上10美元UberEats外送優惠券的信是駭客所為，CrowdStrike不得不出面承認這封信「是真的」，然後再尷尬表示因為被UberEats系統認定為可疑，導致無法領取。
當然，這實際上不是CrowdStrike提出的最終賠償方案，這10美元也僅是提供給合作夥伴與供應商，而非給所有受到影響的使用者。不過，CrowdStrike至今也並未表態是否會針對全球大當機提供賠償。
馬來西亞數位部長哥賓星（Gobind Singh Deo）昨日已經發聲，要求微軟和CrowdStrike考慮賠償因全球大當機遭受損失的大馬企業，並稱馬來西亞政府會協助企業求償。