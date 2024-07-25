巴黎奧運治安敗壞！澳洲隊慘被搶劫　自行車等比賽工具全被掃光

奧運網球／謝淑薇、曹家宜女雙首輪對手出爐！詹家姊妹對東奧金牌

台灣網球一姊謝淑薇備戰巴黎奧運，也將參與開幕儀式，合拍小將曹家宜。（圖／美聯社／達志影像）
台灣網球一姊謝淑薇備戰巴黎奧運，也將參與開幕儀式，合拍小將曹家宜。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

謝淑薇與曹家宜首輪難過！巴黎奧運網球項目的抽籤結果今（25）日揭曉，中華網球隊共有兩組女雙參加。其中，謝淑薇與曹家宜將在首輪對上羅馬尼亞的組合，這組組合由Monica Niculescu／Irina-Camelia Begu組成。Niculescu曾經贏得11座WTA巡迴賽女雙冠軍，Begu則擁有9座冠軍，顯示她們在雙打賽場上的豐富經驗。另一方面，女雙組合「詹家姊妹」，詹詠然和詹皓晴的籤運較為不利，他們將在首輪迎戰上屆東京奧運金牌得主，來自捷克的Barbora Krejcikova和Katerina Siniakova組合。這對捷克組合是非常強大的競爭者，他們在過去的比賽中表現出色。

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謝淑薇首度合拍曹家宜　就遇到強敵

雖然謝淑薇和曹家宜此前在布拉格公開賽合作過，並且進入了四強，但為了準備巴黎奧運，她們已經退出了接下來的比賽。現在，她們將準備迎接在奧運的首輪挑戰，希望能夠在這場重要的比賽中取得好成績。

「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴第3度在奧運聯手，希望能突破最佳成績8強，但首輪就碰上嚴峻考驗，來自捷克的Barbora Krejcikova和Katerina Siniakova組合是上屆東奧金牌得主，其中Krejcikova在大滿貫女雙打下7冠，Siniakova也有9冠在手，且她才在今年法網、溫網女雙封后。

2024巴黎奧運開幕典禮將在當地晚間7點半登場，台灣時間為27日凌晨1點半，我國代表團將由霹靂舞好手孫振、羽球一姐戴資穎擔任掌旗官。謝淑薇、將跟老哥謝政瀛參加，另外詹家姊妹則沒有參與。

▲生涯擁9座大滿貫金盃的網球一姊謝淑薇(左)，將聯手的20歲小將曹家宜(右)搭擋，全力爭取奧運網球女雙獎牌。(合成圖/臉書)
▲生涯擁9座大滿貫金盃的網球一姊謝淑薇(左)，將聯手的20歲小將曹家宜(右)搭擋，全力爭取奧運網球女雙獎牌。(合成圖/臉書)
▲女雙世界排名第28名的詹皓晴(右)選擇與姊姊詹詠然(左)作為搭檔勇闖奧運。(中華奧會提供)
▲女雙世界排名第28名的詹皓晴(右)選擇與姊姊詹詠然(左)作為搭檔勇闖奧運。(中華奧會提供)

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