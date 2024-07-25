奧運網球／謝淑薇、曹家宜女雙首輪對手出爐！詹家姊妹對東奧金牌
謝淑薇與曹家宜首輪難過！巴黎奧運網球項目的抽籤結果今（25）日揭曉，中華網球隊共有兩組女雙參加。其中，謝淑薇與曹家宜將在首輪對上羅馬尼亞的組合，這組組合由Monica Niculescu／Irina-Camelia Begu組成。Niculescu曾經贏得11座WTA巡迴賽女雙冠軍，Begu則擁有9座冠軍，顯示她們在雙打賽場上的豐富經驗。另一方面，女雙組合「詹家姊妹」，詹詠然和詹皓晴的籤運較為不利，他們將在首輪迎戰上屆東京奧運金牌得主，來自捷克的Barbora Krejcikova和Katerina Siniakova組合。這對捷克組合是非常強大的競爭者，他們在過去的比賽中表現出色。
記者吳政紘/綜合報導
謝淑薇首度合拍曹家宜 就遇到強敵
雖然謝淑薇和曹家宜此前在布拉格公開賽合作過，並且進入了四強，但為了準備巴黎奧運，她們已經退出了接下來的比賽。現在，她們將準備迎接在奧運的首輪挑戰，希望能夠在這場重要的比賽中取得好成績。
「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴第3度在奧運聯手，希望能突破最佳成績8強，但首輪就碰上嚴峻考驗，來自捷克的Barbora Krejcikova和Katerina Siniakova組合是上屆東奧金牌得主，其中Krejcikova在大滿貫女雙打下7冠，Siniakova也有9冠在手，且她才在今年法網、溫網女雙封后。
2024巴黎奧運開幕典禮將在當地晚間7點半登場，台灣時間為27日凌晨1點半，我國代表團將由霹靂舞好手孫振、羽球一姐戴資穎擔任掌旗官。謝淑薇、將跟老哥謝政瀛參加，另外詹家姊妹則沒有參與。