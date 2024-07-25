凱米颱風重創高雄　陳其邁令加速恢復市容暢通主要道路

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，凱米颱風所帶來的強風豪雨尚未結束，社會局將持續協助各區公所，確保收容安置處所物資充足無虞，嚴格要求區公所確保收容民眾安全，並提供妥善照顧，禁止於土石流警戒未解除前返回居住地。
陳其邁指出，今天山區茂林雨量超過1500毫米，單日雨量超過莫拉克風災，加上楠梓後勁溪下游降雨有超過200年的降雨頻率，在岡山、橋頭也超過100年防洪頻率，造成部分地區及公寓大樓地下室積水，市府將由副市長林欽榮、副秘書長王啓川督導，調派水利署、國軍、各區公所及相關單位抽水機相互支援，務必明日完成抽水作業。
至於有關災害救助申請，民眾可向各區公所或社會局聯繫洽詢，並於30日內依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定向各區公所申請災害救助，如欲瞭解相關災後租稅減免問題，可洽詢高雄市稅捐稽徵處瞭解。
此外，有關部分地區停電停話，市府已協調台電公司及電信業者盡速搶修，而高屏溪原水濁度超過警戒值，將請自來水公司調度深水井、伏流水及南化水庫原水支應，提醒民眾隨時注意天氣動態、非必要避免外出、近期避免前往山區活動，市府將持續利用多元管道提供民眾天氣訊息。
另根據中央氣象署最新預報資料顯示，高雄市明(26)日預估雨量已達停班停課標準臨界值350mm，另還有部分地區仍有積淹水善後事宜，為求市民安全及重建家園，高雄市政府根據「天然災害停止上班上課作業辦法」第4條第3款規定，宣布明(26)日全市停止上班、上課。