美股早盤漲跌互見！大型科技股承壓後反彈 台積電ADR從跌3％拉回
美股經過昨（24）日大跌後，美國商務部今日公布今年第2季經濟成長初報，GDP年增2.8％高於預期，顯示美國經濟依然強勁。不過，美股25日開盤後大型科技賣壓依舊沉重，各主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲235.10點、約0.59％；標普500指數上漲15.50點、約0.30％；那斯達克指數上漲48.76點、約0.28％；費城半導體指數下跌21.43點、約0.42％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，投資人在開盤後持續拋售大型科技股，導致科技股受壓，不過在經歷昨日大跌後，華爾街正試著重整旗鼓，大型科技股也展現出支撐力道，帶動以科技股為主的標指和那指拉出V型反彈，台積電ADR早盤一度下跌近3％，但在寫稿時間時已經順利拉回，報160.62，上漲約0.51％。
分析師亞當（Adam Sarhan）表示，華爾街正在發生輪換，在牛市期間，經常會見到一個行業率先領漲，然後它會暫停，進行修正並將棒子交給下一個行業。目前市場就是正在從大型科技股轉向小型股和更具週期性的企業的階段。
另位分析師雷納（Keith Lerner）則認為，最近這種波動的市場走勢符合預期，且將持續一段時間。雷納表示，長期來看市場依舊處於牛市，但往往會前進兩步，後退一步，而這也帶給投資人更大的操作空間。