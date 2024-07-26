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人物／難降網路仇恨值！顏寬恒攜手妹妹轉打陸戰　政治路再添變數

▲二度落選後，顏寬恒的腰彎得更低。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.26）
▲二度落選後，顏寬恒的腰彎得更低。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.26）

記者顏幸如／台中報導

說顏寬恒「政治童星」起家並不為過，父親顏清標長年威名在外，讀國中時，爸爸是里長；17歲娶漂亮老婆時，爸爸是議員；後來老爸當上議長，長得福態的他，以驍勇善戰聞名地方。顏寬恒自己從不避談「小時候的事」，因為他是大家看著長大的。過去既然無所遁形，又何須隱藏？

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▲顏寬恒服務處舉辦潑水節，他難得放下戒慎恐懼的心情，玩得童心大起。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.26）
▲顏寬恒服務處舉辦潑水節，他難得放下戒慎恐懼的心情，玩得童心大起。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.26）
真正參與政治，是27歲以無黨籍聯盟新人之姿，被父親推派參選任務型國代；35歲，顏清標因喝花酒報公帳違反《會計法》入獄、被褫奪公權，失去立委資格無法再選，身為長子的顏寬恒被迫承接家族政治香火，立委補選獲勝後，2016年順利連任。

連任後的顏寬恒意氣風發，急著想改變外界的刻板印象、希望大家看到自己的成長與蛻變。網友笑他會投胎、譏諷得罪顏家會被做成消波塊，他不僅不動氣，還訂做消波塊抱枕幽自己一默；他和國民黨主席朱立倫合拍MV、大唱聽海，企圖突顯中火爭議，還帶著爸爸上網路節目大曝真心話。

▲顏寬恒和國民黨主席朱立倫站在消波塊唱「聽海」的MV，令網友印象深刻。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.26）
▲顏寬恒和國民黨主席朱立倫站在消波塊唱「聽海」的MV，令網友印象深刻。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.26）
2020年立委選舉，在外界一片看好聲中，他輸給空降的基進黨陳柏惟，吞下顏家選舉史上第一場敗仗。顏寬恒開始體認到，網路高關注度不等於好感度，他匆匆收拾空戰的斷垣殘壁，認份走回陸戰老路，成為「腳勤前立委」。

此時的他雖低調許多，仍不時在網路社群曬家庭生活，諸如和孫女的童言童語、勤於健身練胸肌，即使網友拍手叫好，他還是在2年後迎來第2場敗仗。陳柏惟被罷免，民進黨徵召醫生出身的林靜儀挑戰中二補選，幾乎傾全黨之力，想瓦解顏家數十年在海線紮下的根基，南屯招待所案、沙鹿莊園案、捷運藍線案一波接一波，打得他至今仍官司纏身，也打得他認清事實──自己在虛擬世界裡，被定位成永遠的靠爸族，不管付出再多，都無法降低在網路世界的仇恨值。

▲以往老爸顏清標坐鎮主導大阿哥選戰的場面，在本屆的立委選舉已不復見。（資料畫面／記者顏幸如攝）
▲以往老爸顏清標坐鎮主導大阿哥選戰的場面，在本屆立委選舉已不復見。（資料畫面／記者顏幸如攝）
傷痕累累的「前立委」藏得更深了，2年2度落選，他繼續勤走選區，上台致詞時不見以往的夸夸而談，選舉場合提到過往被無情打壓，偶爾能從言語神態中，感受到隱藏的不甘。

除了他自己，顏家也默默改變，大家長顏清標帶著各房上台亮相的盛大場面不再出現，就連漂亮妻子陳麗凌也很少公開現身，取而代之的是顏寬恒和擔任市議會副議長的妹妹顏莉敏，在公開場合親切叫著鄉親父老名字、逐一拱手打招呼。甚至以往被視為龍蛇雜處的服務處，也少見兄弟氣口的支持者坐在裡面泡茶聊天。一位寺廟界人士說，顏寬恒之前自帶強大氣場，這幾年的謙卑則是從內而外，親切中多了幾分真實感。

▲顏寬恒和眾立委聽取重大建設簡報時，忙著和交通部長李孟諺溝通。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.26）
▲顏寬恒和眾立委聽取重大建設簡報時，忙著和交通部長李孟諺溝通。（圖／翻攝顏寬恒臉書，2024.07.26）
顏家兄妹倆互相扶持，專注紮實服務的老路，終於重新贏得口碑和選民的肯定。當選那天他有感而發，強調中二選區沒有王子，自己的勝選更不是「王子復仇」，是爭回真正的公理與正義。而這場官司，也被他視為爭回第一場正義之後，上天給自己再度的考驗，豈料導火線的竊佔國土案一審無罪，反而是連帶被查出的詐領助理費遭重判，也為他的坎坷的政治路，再添新的變數。

▲顏家兄妹倆專注紮實服務的老路，經常在會勘現場同時出現。（圖／翻攝顏莉敏臉書，2024.07.26）
▲顏家兄妹倆專注紮實服務的老路，經常在會勘現場同時出現。（圖／翻攝顏莉敏臉書，2024.07.26）

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