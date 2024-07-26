人物／難降網路仇恨值！顏寬恒攜手妹妹轉打陸戰　政治路再添變數

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連任後的顏寬恒意氣風發，急著想改變外界的刻板印象、希望大家看到自己的成長與蛻變。網友笑他會投胎、譏諷得罪顏家會被做成消波塊，他不僅不動氣，還訂做消波塊抱枕幽自己一默；他和國民黨主席朱立倫合拍MV、大唱聽海，企圖突顯中火爭議，還帶著爸爸上網路節目大曝真心話。
2020年立委選舉，在外界一片看好聲中，他輸給空降的基進黨陳柏惟，吞下顏家選舉史上第一場敗仗。顏寬恒開始體認到，網路高關注度不等於好感度，他匆匆收拾空戰的斷垣殘壁，認份走回陸戰老路，成為「腳勤前立委」。
此時的他雖低調許多，仍不時在網路社群曬家庭生活，諸如和孫女的童言童語、勤於健身練胸肌，即使網友拍手叫好，他還是在2年後迎來第2場敗仗。陳柏惟被罷免，民進黨徵召醫生出身的林靜儀挑戰中二補選，幾乎傾全黨之力，想瓦解顏家數十年在海線紮下的根基，南屯招待所案、沙鹿莊園案、捷運藍線案一波接一波，打得他至今仍官司纏身，也打得他認清事實──自己在虛擬世界裡，被定位成永遠的靠爸族，不管付出再多，都無法降低在網路世界的仇恨值。
傷痕累累的「前立委」藏得更深了，2年2度落選，他繼續勤走選區，上台致詞時不見以往的夸夸而談，選舉場合提到過往被無情打壓，偶爾能從言語神態中，感受到隱藏的不甘。
除了他自己，顏家也默默改變，大家長顏清標帶著各房上台亮相的盛大場面不再出現，就連漂亮妻子陳麗凌也很少公開現身，取而代之的是顏寬恒和擔任市議會副議長的妹妹顏莉敏，在公開場合親切叫著鄉親父老名字、逐一拱手打招呼。甚至以往被視為龍蛇雜處的服務處，也少見兄弟氣口的支持者坐在裡面泡茶聊天。一位寺廟界人士說，顏寬恒之前自帶強大氣場，這幾年的謙卑則是從內而外，親切中多了幾分真實感。
顏家兄妹倆互相扶持，專注紮實服務的老路，終於重新贏得口碑和選民的肯定。當選那天他有感而發，強調中二選區沒有王子，自己的勝選更不是「王子復仇」，是爭回真正的公理與正義。而這場官司，也被他視為爭回第一場正義之後，上天給自己再度的考驗，豈料導火線的竊佔國土案一審無罪，反而是連帶被查出的詐領助理費遭重判，也為他的坎坷的政治路，再添新的變數。