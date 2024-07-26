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顏寬恒詐助理費一審重判　法院曝關鍵證據「顏董代付代收總表」　

▲國民黨立委顏寬恒和妻子陳麗凌因沙鹿莊園豪宅被起訴3罪，圖為兩人在立委選舉期間掃街。（資料畫面／翻攝顏寬恒臉書）
▲國民黨立委顏寬恒和妻子陳麗凌因沙鹿莊園豪宅被起訴3罪，圖為兩人在立委選舉期間掃街。（資料畫面／翻攝顏寬恒臉書）

記者顏幸如／台中報導

國民黨立委顏寬恒夫妻因沙鹿莊園豪宅捲入侵占國有地、房產假買賣、詐領助理費等案，去年4月遭台中地檢署依《貪污》、《偽造文書》、《竊佔罪》等3項罪名起訴，台中地院經過一年審理，今年4月辯論終結。台中地院今（26）日宣判，顏寬恒涉《利用職務詐取財物罪》判有期徒刑7年10月、褫奪公權3年。妻子陳麗凌無罪。

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台中地院表示，顏寬恒共犯二罪，涉《利用職務詐取財物罪》判有期徒刑7年10月、褫奪公權3年；《使公務員登載不實罪》判6月可易科罰金；犯罪所得108萬4976元依法沒收。竊佔國土的部份無罪。

林進福《利用職務詐取財物罪》判處7年8月、《使公務員登載不實罪》判處6月，犯罪所得依法依法沒收。

豪宅買家張于廷依《使公務員登載不實罪》判刑4月號：顏寬恒弟弟顏仁賢因南屯區817招待所涉嫌竊佔公有地，依《竊佔罪》判處6月；顏寬恒妻子陳麗凌無罪。以上判決6月以下均得易科罰金，其餘被訴竊佔罪部份無罪。

台中地院表示，全案最重要的證據，是依據林進福經營苑裡營造公司的帳務資料，顯示某筆款項明細，由林進福指示太太記帳，即所謂「顏董代付代收總表」，寫清楚起訖時間、代收立法院薪資用來支付其他事項明細，證明林進福身為公費助理，卻不能使用這筆薪資，只是代為收受，用來支付顏寬恒的其他事項開支。

至於豪宅假買賣部份，金額高達3千多萬，成立交易的過程卻只有15天，依卷證資料分析研判是假的買賣。

台中地院指出，被告顏寬恒身為國家重要職務，助理薪資應依實為之，不可貪圖國家相關金額款項，卻利用私人之便，將認識者充為助理、薪資供私人所用，犯行實不可取，因此依法適當量刑。

該案發生在2021年底中二立委補選期間，當時尚未參選民進黨新北市議員的卓冠廷在臉書爆料，指顏寬恒在沙鹿、龍井交界有棟佔地千坪的豪宅，疑似領得使用執照後繼續施工「長胖又長高」，出入口還是國有財產局的保護地。在此之前半個月，民進黨籍立委林楚茵在臉書發文，爆料顏家在南屯的兒童遊樂場用地蓋「超大政商樂園」，連番操作打得正在參選的顏寬恒難以招架。

▲卓冠廷在2021年底中二立委補選期間爆料顏寬恒的沙鹿莊園豪宅侵占國有地。（資料畫面／翻攝卓冠廷臉書）
▲卓冠廷在2021年底中二立委補選期間爆料顏寬恒的沙鹿莊園豪宅侵占國有地。（資料畫面／翻攝卓冠廷臉書）
落選後的顏寬恒將沙鹿莊園賤價賣掉，卻被檢舉是假交易，檢方於偵辦過程中查出，顏寬恒聘請苑裡營造負責人林進福擔任公費助理，每月薪水4萬元，薪資卻由顏寬恒所用，甚至用來支付購買瑪莎拉蒂豪車的尾款、中二立委選舉的活動費等，該案偵辦一年後依《竊佔罪》、《偽造文書罪》、違反《貪污治罪條例》起訴、地院審理又經過一年，一審於今（25）日宣判。

公訴檢察官於法院辯論庭中強調，顏寬恒夫婦的沙鹿豪宅以圍籬占用國有地，設車道、警衛室、大門及植栽，面積達1097.14平方公尺，完全把國有地當私人土地使用，即使事後與國產署簽約，仍構成犯罪，兩人竊佔的主觀犯意、客觀犯行昭然若揭。

▲卓冠廷在臉書爆料顏寬恒的沙鹿莊園豪宅變胖又變高。（資料畫面／翻攝卓冠廷臉書）
▲卓冠廷在臉書爆料顏寬恒的沙鹿莊園豪宅變胖又變高。（資料畫面／翻攝卓冠廷臉書）
而沙鹿莊園光是建造成本就高達8492萬元，遭媒體披露竊占國有地後，才由妻子陳麗凌、友人陳進福共謀，以4515萬元賤價委託張姓女設計師購買，短短兩周內迅速完成轉移，成交後張女也非實際所有權人，檢方主張買賣金流都是用以卸責的假象，另林進福也非顏寬恒的實質助理，而是做為人頭，詐領助理費108萬元。

今年4月辯論終結，顏寬恒及妻子陳麗凌，友人林進福、張姓女設計師均主張無罪。檢察官認為，顏寬恒涉竊占、假買賣及詐助理費3案，均是主謀，居主導地位，也是最終受益者，他身為立委應為人民表率，卻不願知錯能改，在豪宅被檢舉後持續以假買賣卸責，還責怪檢舉者，難認態度良好，建請法院從重量刑，詐領助理費108萬元宣告沒收。

▲卓冠廷指控顏寬恒的沙鹿莊園豪宅大門的左半部道路和圍牆侵占國有地。（資料畫面／記者顏幸如攝）
▲卓冠廷指控顏寬恒的沙鹿莊園豪宅大門的左半部道路和圍牆侵占國有地。（資料畫面／記者顏幸如攝）
顏寬恒則強調自己沒竊占犯意也無假買賣，更沒有詐領助理費，是政治因素才被羅織入罪，被檢方起訴是「天大的冤枉」，懇求法院判無罪還他清白。
 

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