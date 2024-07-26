顏寬恒詐助理費一審重判　法院曝關鍵證據「顏董代付代收總表」　

我是廣告 請繼續往下閱讀
林進福《利用職務詐取財物罪》判處7年8月、《使公務員登載不實罪》判處6月，犯罪所得依法依法沒收。
豪宅買家張于廷依《使公務員登載不實罪》判刑4月號：顏寬恒弟弟顏仁賢因南屯區817招待所涉嫌竊佔公有地，依《竊佔罪》判處6月；顏寬恒妻子陳麗凌無罪。以上判決6月以下均得易科罰金，其餘被訴竊佔罪部份無罪。
台中地院表示，全案最重要的證據，是依據林進福經營苑裡營造公司的帳務資料，顯示某筆款項明細，由林進福指示太太記帳，即所謂「顏董代付代收總表」，寫清楚起訖時間、代收立法院薪資用來支付其他事項明細，證明林進福身為公費助理，卻不能使用這筆薪資，只是代為收受，用來支付顏寬恒的其他事項開支。
至於豪宅假買賣部份，金額高達3千多萬，成立交易的過程卻只有15天，依卷證資料分析研判是假的買賣。
台中地院指出，被告顏寬恒身為國家重要職務，助理薪資應依實為之，不可貪圖國家相關金額款項，卻利用私人之便，將認識者充為助理、薪資供私人所用，犯行實不可取，因此依法適當量刑。
該案發生在2021年底中二立委補選期間，當時尚未參選民進黨新北市議員的卓冠廷在臉書爆料，指顏寬恒在沙鹿、龍井交界有棟佔地千坪的豪宅，疑似領得使用執照後繼續施工「長胖又長高」，出入口還是國有財產局的保護地。在此之前半個月，民進黨籍立委林楚茵在臉書發文，爆料顏家在南屯的兒童遊樂場用地蓋「超大政商樂園」，連番操作打得正在參選的顏寬恒難以招架。
落選後的顏寬恒將沙鹿莊園賤價賣掉，卻被檢舉是假交易，檢方於偵辦過程中查出，顏寬恒聘請苑裡營造負責人林進福擔任公費助理，每月薪水4萬元，薪資卻由顏寬恒所用，甚至用來支付購買瑪莎拉蒂豪車的尾款、中二立委選舉的活動費等，該案偵辦一年後依《竊佔罪》、《偽造文書罪》、違反《貪污治罪條例》起訴、地院審理又經過一年，一審於今（25）日宣判。
公訴檢察官於法院辯論庭中強調，顏寬恒夫婦的沙鹿豪宅以圍籬占用國有地，設車道、警衛室、大門及植栽，面積達1097.14平方公尺，完全把國有地當私人土地使用，即使事後與國產署簽約，仍構成犯罪，兩人竊佔的主觀犯意、客觀犯行昭然若揭。
而沙鹿莊園光是建造成本就高達8492萬元，遭媒體披露竊占國有地後，才由妻子陳麗凌、友人陳進福共謀，以4515萬元賤價委託張姓女設計師購買，短短兩周內迅速完成轉移，成交後張女也非實際所有權人，檢方主張買賣金流都是用以卸責的假象，另林進福也非顏寬恒的實質助理，而是做為人頭，詐領助理費108萬元。
今年4月辯論終結，顏寬恒及妻子陳麗凌，友人林進福、張姓女設計師均主張無罪。檢察官認為，顏寬恒涉竊占、假買賣及詐助理費3案，均是主謀，居主導地位，也是最終受益者，他身為立委應為人民表率，卻不願知錯能改，在豪宅被檢舉後持續以假買賣卸責，還責怪檢舉者，難認態度良好，建請法院從重量刑，詐領助理費108萬元宣告沒收。
顏寬恒則強調自己沒竊占犯意也無假買賣，更沒有詐領助理費，是政治因素才被羅織入罪，被檢方起訴是「天大的冤枉」，懇求法院判無罪還他清白。