凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假　8縣市連放3天

颱風10縣市停班課！蝦皮店到店7/26也停業　全聯、好市多營業時間

▲若蝦皮門市調整營業時間或暫停營業，包裹取貨天數將延長取件期限一天。（圖／周淑萍攝）
▲若蝦皮門市調整營業時間或暫停營業，包裹取貨天數將延長取件期限一天。（圖／周淑萍攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

凱米颱風暴風圈將在今（26）日上半天脫離臺灣上空，風雨將會稍減弱，不過仍受到颱風外圍環流及西南風影響，各地有局部陣雨或雷雨的天氣，全台共有10縣市9地區停班停課，行政院公告停班停課的行政區域，「蝦皮店到店」也將暫停營業，《NOWnews今日新聞》也不斷更新全聯、好市多、家樂福等全台各通路營業狀況。

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各縣市停班停課通知：南投縣、雲林縣、金門縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市、屏東縣、連江縣、屏東縣「7/26停班停課」，另外新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、台中市、花蓮縣也有部分地區停班停課全台停班停課清單

🟡「蝦皮店到店」7/26停班停課有開嗎？部門縣市暫停營業一天

行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。

蝦皮店到店公告指出，為保障用戶與蝦皮店到店人員安全，營業時間將依颱風動態隨時更新，若門市調整營業時間或暫停營業，民眾的包裹取貨天數將自動延長一天，實際取貨期限請依簡訊通知為主。

▲行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。（圖／取自「蝦皮購物」）
▲行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。（圖／取自「蝦皮購物」）
🟡「好市多」7/26停班停課有開嗎？全台賣場正常營業

今（26）日全台賣場亦照常營運，歡迎會員至賣場選購各式商品，提醒民眾做好防颱準備，注意行車安全。

🟡「全聯福利中心」7/26停班停課有開嗎？正常營業

今（26）日全聯各地區門市未公告調整營業時間，按往例各地門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先。

🟡「家樂福」7/26停班停課有開嗎？正常營業

今（26）日全台門市正常營業。

🟡「愛買」7/26停班停課有開嗎？正常營業

目前維持正常營業，各店視風雨狀況調整。

🟡「美廉社」7/26停班停課有開嗎？正常營業

今（26）日全台門市正常營業

🟡「IKEA」7/26停班停課有開嗎？待公布

今（26）日IKEA高雄店、嘉義城市店是否正常營業請留意官方FB粉絲團公告。

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