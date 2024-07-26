颱風10縣市停班課！蝦皮店到店7/26也停業　全聯、好市多營業時間

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🟡「蝦皮店到店」7/26停班停課有開嗎？部門縣市暫停營業一天
行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。
蝦皮店到店公告指出，為保障用戶與蝦皮店到店人員安全，營業時間將依颱風動態隨時更新，若門市調整營業時間或暫停營業，民眾的包裹取貨天數將自動延長一天，實際取貨期限請依簡訊通知為主。
🟡「好市多」7/26停班停課有開嗎？全台賣場正常營業
今（26）日全台賣場亦照常營運，歡迎會員至賣場選購各式商品，提醒民眾做好防颱準備，注意行車安全。
🟡「全聯福利中心」7/26停班停課有開嗎？正常營業
今（26）日全聯各地區門市未公告調整營業時間，按往例各地門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先。
🟡「家樂福」7/26停班停課有開嗎？正常營業
今（26）日全台門市正常營業。
🟡「愛買」7/26停班停課有開嗎？正常營業
目前維持正常營業，各店視風雨狀況調整。
🟡「美廉社」7/26停班停課有開嗎？正常營業
今（26）日全台門市正常營業
🟡「IKEA」7/26停班停課有開嗎？待公布
今（26）日IKEA高雄店、嘉義城市店是否正常營業請留意官方FB粉絲團公告。