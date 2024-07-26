涉貪詐領助理費！顏寬恒今一審出爐　遭判7年10月、褫奪公權3年

高虹安涉貪一審宣判！這些縣市長也遭起訴　他累積刑期超過450年

▲新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，北檢依貪污、偽造文書等罪起訴，今天一審宣判出爐。（圖／記者朱永強攝影）
▲新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，北檢依貪污、偽造文書等罪起訴，今天一審宣判出爐。（圖／記者朱永強攝影）

記者孫唯容/綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，北檢依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地方法院原定24日宣判一審結果，不過因為凱米颱風襲台，放了2天颱風假延至今（26）日公布。現任縣市長因貪污案在任內遭起訴，高虹安並非首例，包含南投縣長的李朝卿、宜蘭縣長林姿妙、曾任雲林縣長的立委蘇治芬也都曾遭起訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安遭控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得46萬30元。台北地檢署去年8月間依貪污治罪條例、刑法偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。法院審理期間，除了王郁文、高虹安其餘人等皆認罪，全案於今天一審宣判。

▲林姿妙臉書發表聲明，表明對手目的就是要「政治追殺」，強調會在9月1日上午9點登記參選，要用選票還自己公道。（圖／翻攝林姿妙臉書）
▲宜蘭縣長林姿妙也因貪污罪遭起訴，宜蘭地院力拚八月初辯論終結，八月底宣判。（圖／翻攝林姿妙臉書）
不過，高虹安並非首位在任內，因貪污罪遭起訴的縣市首長，宜蘭縣長林姿妙在2022年間，因宜蘭縣政府2019年1558號羅東土地免徵增值稅、2020年某羅東土地都市計畫變更案等，遭檢方查出涉利用10個人頭帳戶洗錢超過7,000萬元，其中2,300多萬元來源不明，以違反《貪汙治罪條例》、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪狀將她起訴。針對本案，宜蘭地院力拚8月初辯論終結，8月底宣判。

前南投縣長李朝卿被控藉莫拉克風災復建工程等案收取回扣，最高法院18日駁回部分上訴確定，李朝卿必須入監，但截至傍晚5時仍未能聯繫上李朝卿本人。圖為李朝卿今年7月間赴南投縣文化局看展。（資料照片）
李朝卿最後確定合併執行的刑期有16年6月。（資料照片）
曾任南投縣長的李朝卿，被控在縣長任內辦理縣府莫拉克風災復建工程等120多項工程時，與妻舅、秘書等人向包商收取賄賂、回扣，不法所得達3千1百餘萬元，2012年11月，法務部南投調查站搜索南投縣長公館，將李朝卿傳喚到案，於隔日11月30日正式羈押，李朝卿因此遭停職，由當時的副縣長陳志清代理。

檢方查出李朝卿共涉入111件貪污案，歷經漫長繁複的司法審理，其中的17案，由最高法院判決確定，台中高分院在2021年8月裁定，合併執行16年6月，其餘94件發回，台中高分院更二審在2022年9月29日判決，其中4件無罪，90件合併為81件，各判處5年6月至6年6月不等徒刑，總計高達450年又4個月，全案確定合併執行的刑期有16年6月

▲立委蘇治芬感謝大北港鄉親再給她四年機會，將盡全力為建設地方努力，回饋大北港地區鄉親。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.01.15）
▲前雲林縣長、前立委蘇治芬也曾因貪污罪遭起訴，最終無罪定讞。（圖／資料畫面）
前雲林縣長、前立委蘇治芬在2008年11月，因涉嫌收受500萬元賄款遭檢察官拘提調查並遭羈押，蘇治芬為捍衛清白，曾一度絕食抗議拒絕交保，不過雲林地檢署仍偵結起訴蘇治芬在內等6人，並具體求刑15年、褫奪公權8年，追繳其不法所得2100萬元。

蘇治芬被羈押時，由當時的副縣長李應元代理，但蘇治芬交保後就復職，官司經多年訴訟，2013年1月10日，最高法院宣判，蘇治芬無罪定讞。

據了解，根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪污治罪條例等，經一審判處有期徒刑以上之刑者，將停止其職務；案件若經二審改判無罪，可復職；但判刑確定者，將解職，並於3個月內完成補選，但若剩餘任期不足2年，就不再補選，由內政部報請行政院派員代理至任期屆滿。

高虹安助理費「一審有罪」將開除黨籍？民眾黨處理新規曝光

助理費官司一審明宣判！ 高虹安坐鎮應變中心指揮凱米颱風防災

綠議員質疑高虹安砸148萬裝修市長室　市府反指林智堅花千萬

評昔老闆高虹安　前局長：證據在眼前也會試圖脫身的人！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生