高虹安涉貪一審宣判！這些縣市長也遭起訴　他累積刑期超過450年

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不過，高虹安並非首位在任內，因貪污罪遭起訴的縣市首長，宜蘭縣長林姿妙在2022年間，因宜蘭縣政府2019年1558號羅東土地免徵增值稅、2020年某羅東土地都市計畫變更案等，遭檢方查出涉利用10個人頭帳戶洗錢超過7,000萬元，其中2,300多萬元來源不明，以違反《貪汙治罪條例》、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪狀將她起訴。針對本案，宜蘭地院力拚8月初辯論終結，8月底宣判。
曾任南投縣長的李朝卿，被控在縣長任內辦理縣府莫拉克風災復建工程等120多項工程時，與妻舅、秘書等人向包商收取賄賂、回扣，不法所得達3千1百餘萬元，2012年11月，法務部南投調查站搜索南投縣長公館，將李朝卿傳喚到案，於隔日11月30日正式羈押，李朝卿因此遭停職，由當時的副縣長陳志清代理。
檢方查出李朝卿共涉入111件貪污案，歷經漫長繁複的司法審理，其中的17案，由最高法院判決確定，台中高分院在2021年8月裁定，合併執行16年6月，其餘94件發回，台中高分院更二審在2022年9月29日判決，其中4件無罪，90件合併為81件，各判處5年6月至6年6月不等徒刑，總計高達450年又4個月，全案確定合併執行的刑期有16年6月
前雲林縣長、前立委蘇治芬在2008年11月，因涉嫌收受500萬元賄款遭檢察官拘提調查並遭羈押，蘇治芬為捍衛清白，曾一度絕食抗議拒絕交保，不過雲林地檢署仍偵結起訴蘇治芬在內等6人，並具體求刑15年、褫奪公權8年，追繳其不法所得2100萬元。
蘇治芬被羈押時，由當時的副縣長李應元代理，但蘇治芬交保後就復職，官司經多年訴訟，2013年1月10日，最高法院宣判，蘇治芬無罪定讞。
據了解，根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪污治罪條例等，經一審判處有期徒刑以上之刑者，將停止其職務；案件若經二審改判無罪，可復職；但判刑確定者，將解職，並於3個月內完成補選，但若剩餘任期不足2年，就不再補選，由內政部報請行政院派員代理至任期屆滿。