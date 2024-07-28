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《超偶》林利豪拿第5名卻成一片歌手！曾與陳芳語長跑5年近況曝光

▲林利豪（右圖左、左圖右）過去在《超級偶像7》中表現亮眼，獲得第5名的佳績，還因此發行單曲，後續更和同公司的陳芳語愛情長跑5年，如今兩人已經分手，林利豪的近況也曝光。（圖／資料照）
▲林利豪（右圖左、左圖右）過去在《超級偶像7》中表現亮眼，獲得第5名的佳績，還因此發行單曲，後續更和同公司的陳芳語愛情長跑5年，如今兩人已經分手，林利豪的近況也曝光。（圖／資料照）

記者施以慧／綜合報導

澳籍歌手陳芳語（Kimberley）過去曾和林利豪交往過，兩人當時愛得轟轟烈烈，還時不時就在IG上放閃，不過陳芳語和林利豪的愛情僅維持短短2年多，2021年12月雙方就因各種理由官宣分手。但事實上，林利豪並不是圈內人，他曾經參加過知名選秀節目《超級偶像7》，還一路進軍總決賽，最後獲得第5名的佳績，隔年還發行單曲〈想你了〉，創下不錯的點閱數。雖然林利豪後續還有以藝名「呆伯特」發行其他歌曲，但卻鮮為人知，如今與陳芳語分道揚鑣，知名度更是大減，讓不少忠實粉絲都非常想念他過去的歌聲。

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▲林利豪在19歲時毅然決然報名《超級偶像7》海選，還獲得評審老師好評。（圖／翻攝自節目片段）
▲林利豪在19歲時毅然決然報名《超級偶像7》海選，還獲得評審老師好評。（圖／翻攝自節目片段）
19歲報名《超偶7》海選　憑藉好歌喉獲超高評價

今年31歲的林利豪，過去就讀稻江大學動畫設計系，非常喜歡打電動和唱歌，還沒畢業就已經是職業電競選手。而他在歌唱上，也有驚人實力，他在19歲時報名參加《超級偶像7》海選，憑藉帥氣的外表和一曲〈新不了情〉一鳴驚人成功過關，獲得「最帥宅男」封號，和黃國倫老師超高的評價：「我覺得你看起來像是一隻無辜的小綿羊，但唱起歌來像發威的老虎，還不錯！」

▲林利豪用溫柔的歌聲和帥氣的長相擄獲大票粉絲，還因此獲得「最帥宅男」的封號。（圖／翻攝自節目片段）
▲林利豪用溫柔的歌聲和帥氣的長相擄獲大票粉絲，獲得第5名的好成績，還因此發行單曲。（圖／翻攝自節目片段）
林利豪過關斬將獲第5名佳績　隔年發行首張單曲

而林利豪也承襲評審的期許，在節目不斷過關斬將，還唱過不少知名歌曲，像是〈我的歌聲裡〉、〈無眠〉、〈我很醜可是我很溫柔〉、〈聽說愛情回來過〉等等，最後更因此收穫大票粉絲。林利豪最後在《超級偶像7》中以〈懸崖〉、〈我愛過〉兩首歌曲成功以第5名的佳績畢業，還在隔年發行首張EP〈想你了〉，與女星程予希（樂樂）合拍MV，歌曲在YouTube創下44萬次點閱。

▲林利豪（右圖左、左圖左）過去和陳芳語（右圖右、左圖右）愛得相當高調，還一度論及婚嫁，沒想到最後仍以分手收場。（圖／資料照）
▲林利豪（右圖左、左圖左）過去和陳芳語愛得相當高調，還一度論及婚嫁，沒想到最後仍以分手收場。（圖／資料照）
認愛陳芳語還曾論及婚嫁　戀情僅2年多就告吹

但林利豪在2014年發行單曲後，就鮮少出現在螢光幕前，直到2020年才又再度受到討論，因為同年5月，他與澳籍歌手陳芳語發展成戀愛，還曾為陳芳語出演〈4AM CALLS〉MV，兩人大方同框合作，掀起熱議。此後兩人便時不時就在IG上放閃，後續陳芳語在「2020臺北時裝週」上攜林利豪同行，女方也正式公開2人的戀情，但在2021年12月，這段戀情就告吹，陳芳語透過經紀公司發出聲明：「兩人對未來及目標沒有共識，但不影響在音樂和商務上的合作。」

▲林利豪在分手後，仍繼續以藝名「呆伯特」待在同間公司持續創作音樂，但許多歌曲點閱率都慘不忍睹。（圖／IG albertlin_512）
▲林利豪在分手後，仍繼續以藝名「呆伯特」待在同間公司持續創作音樂，但許多歌曲點閱率都慘不忍睹。（圖／IG albertlin_512）
努力創作歌曲卻點閱低　粉絲喊懷念最帥宅男

林利豪後續持續在唱片公司ChynaTown中創作歌曲，像是〈Badass〉、〈煉乳〉、〈反正我很閒〉、〈Bad Gateway〉等等，林利豪甚至幾乎每支歌曲MV都親自下場拍攝擔任男主角，不過點閱率都沒有突破1萬，而最新的歌曲〈櫻花妹〉也已經是去年3月份發布的，累積至今點閱率更是只有2000多次觀看數。雖然如此，還是有不少粉絲相當想念過去在《超級偶像7》中靦腆唱情歌的他，期待林利豪未來能再推出粉絲喜愛的單曲。


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