《超偶》林利豪拿第5名卻成一片歌手！曾與陳芳語長跑5年近況曝光

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今年31歲的林利豪，過去就讀稻江大學動畫設計系，非常喜歡打電動和唱歌，還沒畢業就已經是職業電競選手。而他在歌唱上，也有驚人實力，他在19歲時報名參加《超級偶像7》海選，憑藉帥氣的外表和一曲〈新不了情〉一鳴驚人成功過關，獲得「最帥宅男」封號，和黃國倫老師超高的評價：「我覺得你看起來像是一隻無辜的小綿羊，但唱起歌來像發威的老虎，還不錯！」
林利豪過關斬將獲第5名佳績 隔年發行首張單曲
而林利豪也承襲評審的期許，在節目不斷過關斬將，還唱過不少知名歌曲，像是〈我的歌聲裡〉、〈無眠〉、〈我很醜可是我很溫柔〉、〈聽說愛情回來過〉等等，最後更因此收穫大票粉絲。林利豪最後在《超級偶像7》中以〈懸崖〉、〈我愛過〉兩首歌曲成功以第5名的佳績畢業，還在隔年發行首張EP〈想你了〉，與女星程予希（樂樂）合拍MV，歌曲在YouTube創下44萬次點閱。
認愛陳芳語還曾論及婚嫁 戀情僅2年多就告吹
但林利豪在2014年發行單曲後，就鮮少出現在螢光幕前，直到2020年才又再度受到討論，因為同年5月，他與澳籍歌手陳芳語發展成戀愛，還曾為陳芳語出演〈4AM CALLS〉MV，兩人大方同框合作，掀起熱議。此後兩人便時不時就在IG上放閃，後續陳芳語在「2020臺北時裝週」上攜林利豪同行，女方也正式公開2人的戀情，但在2021年12月，這段戀情就告吹，陳芳語透過經紀公司發出聲明：「兩人對未來及目標沒有共識，但不影響在音樂和商務上的合作。」
努力創作歌曲卻點閱低 粉絲喊懷念最帥宅男
林利豪後續持續在唱片公司ChynaTown中創作歌曲，像是〈Badass〉、〈煉乳〉、〈反正我很閒〉、〈Bad Gateway〉等等，林利豪甚至幾乎每支歌曲MV都親自下場拍攝擔任男主角，不過點閱率都沒有突破1萬，而最新的歌曲〈櫻花妹〉也已經是去年3月份發布的，累積至今點閱率更是只有2000多次觀看數。雖然如此，還是有不少粉絲相當想念過去在《超級偶像7》中靦腆唱情歌的他，期待林利豪未來能再推出粉絲喜愛的單曲。