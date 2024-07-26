我在巴黎奧運／全球安全評比台灣第4、法國竟108！路上全都是警察

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本次在出發前，我已經準備好隱藏式腰包、手機繩和側背電腦包，一切重要物品都不能離開視線，同行的同事也把後背包往前背，雖然走路蹣跚，但仍不敢大意。
巴黎安全/犯罪指數在全球排百名外
根據資料庫網站《Numbeo》公布最新2024年全球142個國家(地區)的安全/犯罪指數（Safety/Crime Index）排名，台灣高居第4名，很難想像法國竟然排在第108，甚至比烏干達、象牙海岸和墨西哥等國還危險，而巴黎又是法國犯罪率最高的前幾大城市，光看數據的確讓人膽戰心驚。
法國治安不好其實有諸多原因，包括貧富差距過大、物價和失業率太高，同時還有移民問題嚴重，也導致偷竊、搶劫事件頻傳。
不過我到了巴黎三天，卻有不同的體悟，各大景點、場館、地鐵站附近都有警察站崗，甚至連地鐵車廂內也看得到警察的身影，街道上也常聽到警車的警鈴作響，感受到巴黎為了辦奧運用盡心力，內心的確安心了不少。
巴黎奧運維安升級 到處是警察
根據外國媒體報導，為了維護巴黎奧運的治安，以動用了逾7.5萬名警察、警衛和士兵維持秩序，甚至還有約40國約2000名員警協助維安。開幕式塞納河畔，也已經部屬了約4萬名警察、士兵，甚至還在制高點安排狙擊手，就是要把維安做到滴水不露。
《NOWnews》記者也實際採訪在塞納河畔維安的員警，他透露，「目前巴黎採取24小時輪班的機制，所有的維安都是採最高規格，堪稱戒嚴時期的水平，甚至很多區域都進行人流管制，沒有證件的民眾和旅客就無法進入。」
我在巴黎遇到的警察都很盡責，不僅部分配著長槍戒備，選手、記者、旅客進出也都會盤查，甚至有些地方還要安檢。
回想起2016年我在里約奧運採訪，當時有同業被刀搶劫，還有電視台記者的攝影機整台被偷走，巴黎奧運的警力維安算是非常有誠意。只不過奧運超過20天，期盼巴黎的維安能一直維持最高規格。
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