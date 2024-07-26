巴黎奧運治安敗壞！澳洲隊慘被搶劫　自行車等比賽工具全被掃光

我在巴黎奧運／全球安全評比台灣第4、法國竟108！路上全都是警察

▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，甚至規格已經比照戒嚴時期。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，甚至規格已經比照戒嚴時期。（圖／記者廖聿偉攝）

文/特派記者廖聿偉

法國巴黎被成為「浪漫之都」，尤其羅浮宮、塞納河畔、奧賽美術館等知名景點旁，複合著巴洛克、拜占庭復興式和哥德式等建築，非常華麗、典雅，但治安不佳問題卻也惡名昭彰，在記者前往巴黎奧運前，包括《NOWnews》總編輯、家人和朋友都反覆提醒，一定要注意安全，尤其護照、手機和電腦一定要保管好，工作雖重要，但平安仍是第一順位

我是廣告 請繼續往下閱讀
巴黎治安問題早已不是新聞，在巴黎奧運開幕前夕，陸續傳出澳洲自行車隊被搶劫，奧運場館附近還有澳洲女性遭性侵等新聞，讓台灣的記者都非常緊張，防盜、防搶各出奇招。

本次在出發前，我已經準備好隱藏式腰包、手機繩和側背電腦包，一切重要物品都不能離開視線，同行的同事也把後背包往前背，雖然走路蹣跚，但仍不敢大意。

▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，甚至連捷運上都有警察駐點。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，甚至連地鐵上都有警察駐點。（圖／記者廖聿偉攝）
巴黎安全/犯罪指數在全球排百名外

根據資料庫網站《Numbeo》公布最新2024年全球142個國家(地區)的安全/犯罪指數（Safety/Crime Index）排名，台灣高居第4名，很難想像法國竟然排在第108，甚至比烏干達、象牙海岸和墨西哥等國還危險，而巴黎又是法國犯罪率最高的前幾大城市，光看數據的確讓人膽戰心驚。

法國治安不好其實有諸多原因，包括貧富差距過大、物價和失業率太高，同時還有移民問題嚴重，也導致偷竊、搶劫事件頻傳。

不過我到了巴黎三天，卻有不同的體悟，各大景點、場館、地鐵站附近都有警察站崗，甚至連地鐵車廂內也看得到警察的身影，街道上也常聽到警車的警鈴作響，感受到巴黎為了辦奧運用盡心力，內心的確安心了不少。

▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
巴黎奧運維安升級　到處是警察

根據外國媒體報導，為了維護巴黎奧運的治安，以動用了逾7.5萬名警察、警衛和士兵維持秩序，甚至還有約40國約2000名員警協助維安。開幕式塞納河畔，也已經部屬了約4萬名警察、士兵，甚至還在制高點安排狙擊手，就是要把維安做到滴水不露。

《NOWnews》記者也實際採訪在塞納河畔維安的員警，他透露，「目前巴黎採取24小時輪班的機制，所有的維安都是採最高規格，堪稱戒嚴時期的水平，甚至很多區域都進行人流管制，沒有證件的民眾和旅客就無法進入。」

▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，遇到遊客有問題也會耐心解答。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，遇到遊客有問題也會耐心解答。（圖／記者廖聿偉攝）
我在巴黎遇到的警察都很盡責，不僅部分配著長槍戒備，選手、記者、旅客進出也都會盤查，甚至有些地方還要安檢。

回想起2016年我在里約奧運採訪，當時有同業被刀搶劫，還有電視台記者的攝影機整台被偷走，巴黎奧運的警力維安算是非常有誠意。只不過奧運超過20天，期盼巴黎的維安能一直維持最高規格。

▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，甚至還有來自外國的警力協助。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，甚至還有來自外國的警力協助。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，景點、奧運場館周圍到處都看得到警察。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，景點、奧運場館周圍到處都看得到警察。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
▲巴黎奧運治安升級，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
▲巴黎奧運治安升級，法國政府動用大批警力來維護。（圖／記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

我在巴黎奧運／驚魂記！房東出包又遇種族歧視　記者差點流落街頭

我在巴黎奧運／浪漫不在地鐵裡！每天地獄走一遭　感官刺激大冒險

奧運獨家／太夢幻！百年鐘樓裡躺著看奧運開幕式　一晚天價也秒殺

奧運直擊／空姐廣播替中華健兒加油！長榮航空滿滿奧運彩蛋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生