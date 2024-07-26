迎接AI時代挑戰　元智大學人社院推新必修「數位人文應用」課程

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劉宜君說明，因應生成式AI功能日益強大，數位工具提供人文社會工作者強大資源，而自113學年度起，人文社會學院就將程式語言課程改為「數位人文應用」課程，培養學生運算思維以及使用生成式AI的關鍵能力，並且應用在各系相關專業當中。
劉宜君指出，課程均由系上專任教師擔任，授課教師利用暑假共同備課討論，規劃第一學期認識生成式AI背後原理，包括機器學習、大型語言模型等，學生理解後可進行應用活動，並將共同舉辦無厘頭AI提詞海報大賽（Nonsense AI Prompt Poster Contest），而當學生理解生成式AI原理，嘗試輸入正常人類語言指令製作海報，就由最能凸顯AI有限能力的荒謬有趣海報獲勝。
劉宜君表示，由於每系開課時間相同，小組成員將由人文社會學院各系組成，共同透過提示詞創作多語言海報，藉由競賽過程深化生成式AI的理解與應用，以及促進院內各個科系學生情誼。
至於第二學期課程主要內容，會以AI應用在各系專業為主，應用外語學系聚焦英日語學習、中國語文學系則是創作各種文本、社會暨政策科學學系聚焦大數據分析社會各面向、藝術與設計學系則是圖形藝術創作、人社院英語專班聚焦人機互動溝通，並在兩學期課程結束前將輔導學生具備基本微軟Office能力通過正式認證。
劉宜君指出，人文素養與社會關懷搭配AI工具能力將是未來世界最為搶手的人才，相信人文社會專業的學生，即使在機器學習越來越強的趨勢之下，仍能在急速進步的AI時代藉由應用工具突顯個人創意。