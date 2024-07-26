凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假　8縣市連放3天

凱米8點半解除海警！颱風尾14縣市仍豪大雨　最新影響重點一次看

▲凱米颱風今（26）日已經逐漸遠離台灣本島，最快在今天早上8點半就能解除海上颱風警報。（圖/中央氣象署）
▲凱米颱風今（26）日已經逐漸遠離台灣本島，最快在今天早上8點半就能解除海上颱風警報。（圖/中央氣象署）

記者張嘉哲/綜合報導

凱米颱風今（26）日已經逐漸遠離台灣本島，最快在今天早上8點半就能解除海上颱風警報，不過其颱風尾挾帶的豐沛雨量，預計到今晚才會開始趨緩。而金門、馬祖由於還是被凱米颱風暴風圈籠罩，風雨還是比較大，仍要特別注意。氣象署也針對苗栗以南14縣市發布豪大雨特報，民眾外出還是要多加小心。

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凱米颱風清晨本島脫離警報！最快早上8點半解除海警

中央氣象署在今天清晨2時30分解除凱米颱風本島警報，目前凱米颱風清晨5時的位置在馬祖的西南西方約 170 公里之處，以每小時16轉12公里速度，向北北西轉西北進行。氣象署預計在今早八點半解除海上警報。

氣象署提到，凱米颱風的外圍環流跟颱風暴風圈，現在階段還是影響著台灣，由於颱風南側對流雲系發展非常旺盛，從雷達回波圖可以看到，因為颱風外圍環流帶來是比較偏西南風，所以有相當多對流雲系從西南邊移到台灣陸地上，因此迎風面的中南部地區，今天仍然有強降雨發生。

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▲中南部仍要慎防豪大雨，雨勢將一路下到週六過後。（圖/中央氣象署）
凱米颱風中南部降雨還沒停！最新影響重點一次看

氣象署表示，今天中部以及南部仍會有較大的雨勢出現，尤其南部的山區，雨勢是比較大的，因此持續針對14縣市發布豪大雨特報，而這樣的雨勢會到晚上過後才會陸續趨緩。但雖然降雨有趨緩的趨勢，但中南部從今晚到明天白天，降雨的機率還是非常高，水氣仍然是非常的充足！

氣象署提到，南部地區雨勢持續會下到週六（27日），而隨著風向從西南風轉成東南風，週六花蓮以及台東也會轉為迎風面，因此花蓮台東在明天也會有局部性大雨發生的可能，提醒民眾要特別留意降雨的趨勢。

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▲凱米颱風最新影響重點，中南部仍然要續防豪雨，雨勢將一路下到今晚開始趨緩。（圖/中央氣象署）
📍大雨特報：苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、金門縣、連江縣、嘉義市

📍豪雨特報：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、台中市、南投縣

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▲中央氣象署針對14縣市發布豪大雨特報，凱米颱風即便離台，仍有外圍環流影響。（圖/中央氣象署）

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