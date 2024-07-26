凱米8點半解除海警！颱風尾14縣市仍豪大雨　最新影響重點一次看

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中央氣象署在今天清晨2時30分解除凱米颱風本島警報，目前凱米颱風清晨5時的位置在馬祖的西南西方約 170 公里之處，以每小時16轉12公里速度，向北北西轉西北進行。氣象署預計在今早八點半解除海上警報。
氣象署提到，凱米颱風的外圍環流跟颱風暴風圈，現在階段還是影響著台灣，由於颱風南側對流雲系發展非常旺盛，從雷達回波圖可以看到，因為颱風外圍環流帶來是比較偏西南風，所以有相當多對流雲系從西南邊移到台灣陸地上，因此迎風面的中南部地區，今天仍然有強降雨發生。
凱米颱風中南部降雨還沒停！最新影響重點一次看
氣象署表示，今天中部以及南部仍會有較大的雨勢出現，尤其南部的山區，雨勢是比較大的，因此持續針對14縣市發布豪大雨特報，而這樣的雨勢會到晚上過後才會陸續趨緩。但雖然降雨有趨緩的趨勢，但中南部從今晚到明天白天，降雨的機率還是非常高，水氣仍然是非常的充足！
氣象署提到，南部地區雨勢持續會下到週六（27日），而隨著風向從西南風轉成東南風，週六花蓮以及台東也會轉為迎風面，因此花蓮台東在明天也會有局部性大雨發生的可能，提醒民眾要特別留意降雨的趨勢。
📍大雨特報：苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、金門縣、連江縣、嘉義市
📍豪雨特報：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、台中市、南投縣
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