凱米颱風尾還有強降雨！吳德榮「警告1危機」 天氣好轉時間出爐
凱米颱風今（26）日已經離開台灣本島，凌晨2時30分本島就解除警報，氣象署也預計在早上8點半就能解除海上颱風警報。不過，由於凱米台灣外圍環流仍然持續影響中南部，山區仍會有強降雨發生，氣象專家吳德榮則提醒：「小心壓垮駱駝的最後一根稻草！」
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今天凱米颱風外圍環流的暖溼西南風，受地形抬升、持續在迎風面（中南部山區）有豪雨以上等級的強降雨，雖然雨勢相較昨天趨緩，但前2日中南部山區已經累積大量降雨，造成土石飽和，慎防其成為壓垮駱駝的最後一根稻草，使災情加劇！
吳德榮表示，新竹以北及東半部今日天氣多雲，偶有局部短暫陣雨，北東氣溫明顯回升，各地氣溫為北部24至35度，中部23至32度，南部24至32度，東部23至35度。
吳德榮說，週六（27）日南部還是有局部陣雨，大氣不穩定，午後強對流擴展至其他地區，仍有局部大雷雨發生，應注意。至於天氣何時好轉？吳德榮提到：「下週日至週四（28日至1日）天氣轉為炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部大雷雨發生的機率。」
凱米颱風中南部降雨還沒停！最新影響重點一次看
中央氣象署表示，今天中部以及南部仍會有較大的雨勢出現，尤其南部的山區，雨勢是比較大的，因此持續針對14縣市發布豪大雨特報，而這樣的雨勢會到晚上過後才會陸續趨緩。但雖然降雨有趨緩的趨勢，但中南部從今晚到明天白天，降雨的機率還是非常高，水氣仍然是非常的充足！提醒民眾要特別留意。
📍大雨特報：苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、金門縣、連江縣、嘉義市
📍豪雨特報：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、台中市、南投縣